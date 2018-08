Monarcas a mantener concentración ante Atlas

Morelia, Michoacán.-

El medio ofensivo de Monarcas, el chileno Diego Valdés, dijo que mantener la concentración en el partido contra Rojinegros del Atlas en la fecha cinco del Torneo Apertura 2018, será fundamental para sumar tres puntos.

"Hay que trabajar en la concentración, sobre todo en los últimos minutos, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que generemos al frente, tener el balón para poder trabajar a nuestro favor esos últimos instantes de los partidos", comentó.

Explicó que siendo el cuadro atlista un rival complicado por la situación que vive en el presente torneo, Morelia debe continuar con lo realizado hasta el momento y que ha dejado buenos dividendos en este arranque de campeonato.

"Tenemos que ir al Jalisco a continuar con lo que hemos venido haciendo. Es un estadio complicado, un rival difícil que, seguramente, querrá sumar en casa, pero nosotros debemos enfocarnos en lo que trabajamos durante la semana", expresó.

En entrevista al término de la práctica del equipo y que fue subida a la página web del club, comentó que en lo personal se ha ido sintiendo muy bien con el accionar del equipo, tanto en lo individual como en lo colectivo.

"Se hizo un buen partido en casa, en lo personal me siento bien, trabajo de poco a poco, día tras día me he ido sintiendo mejor, quiero seguir así, en lo personal y con el equipo que nos hemos comportado a la altura", aseguró.

Dijo que la dinámica vertical que ha mostrado el equipo le ha dejado satisfecho, "hemos buscado siempre los tres puntos, en cualquier juego, sea en casa o fuera de ella, los refuerzos han hecho un gran papel y espero que se continúe por el mismo camino".