¡MONARCAS DE LA CONCACAF!

Monterrey, N.L.

Rayados de Monterrey cobró revancha, empató 1-1 con Tigres en el partido de vuelta de la final y ello les permitió obtener el título de la Liga de Campeones de la Concacaf 2019, luego que el global quedó 2-1 a su favor.

El encuentro comenzó con un cuadro visitante lanzado hacia el frente y en busca de ponerse en ventaja, pero no tuvo llegadas claras ante la portería defendida por el argentino Marcelo Barovero.

A los siete minutos, Carlos Salcedo tomó la pelota por el lado derecho cuando Rayados atacaba y en su intento por despejar, falló y dejó la pelota en el colombiano Avilés Hurtado, quien pasó al argentino Rogelio Funes Mori, pero este no pudo ante la marca de Luis Rodríguez y todo quedó en susto para los "felinos".

En un contragolpe, los de la UANL tuvieron la suya, cuando el delantero chileno Eduardo Vargas se escapó en un contragolpe, pero falló en la definición y mandó por encima del larguero.

Monterrey tuvo otra oportunidad cuando el colombiano Dorlan Pabón centró por derecha y Salcedo, en su intento por despejar, la mandó hacia su propia portería, pero el guardameta argentino Nahuel Guzmán evitó la caída de su marco.

Los anfitriones insistieron en ponerse en ventaja y Rodolfo Pizarro recibió falta de Luis Rodríguez en el área, por lo que se decretó el penal, que cobró acertadamente Nicolás Sánchez a los 25 minutos para el 1-0.

Después de ello, Tigres buscó empatar el marcador, pero no tuvo arribos de verdadero peligro pese a sus esfuerzos y así se fueron al descanso, con la desventaja.

Para la segunda parte, el técnico brasileño Ricardo Ferretti de nueva cuenta lanzó a Tigres al frente en busca de hacerse presente en el marcador y cerca estuvo de conseguirlo a los 55 minutos, cuando el delantero francés André-Pierre Gignac remató de cabeza un centro de Rodríguez, pero Barovero tuvo una oportuna intervención para evitar la anotación.

Monterrey replegó sus líneas en busca de conservar la ventaja que tenía en el marcador y contuvo a los visitantes, que tuvieron más opciones que no podían concretar.

Los Rayados estuvieron cerca de incrementar la diferencia cuando Rogelio Funes Mori tiró de larga distancia al ver a Guzmán fuera de su cabaña, pero la pelota se estrelló en el travesaño y en el contra-remate, Jesús Gallardo mandó por arriba del larguero.

En la recta final, el cotejo subió de intensidad, ambos conjuntos tuvieron opciones ante la portería del contrincante y fue Gignac el encargado de poner el 1-1 en la pizarra a los 84 minutos, mediante una tijera, tras un centro de Luis Rodríguez.

Para los últimos instantes, los "felinos" siguieron en busca de marcar otra vez y empatar el global, pero todo quedó en el intento y así Monterrey se coronó en la Concachampions y de paso ganó la segunda final regiomontana, luego que la primera la ganó Tigres en el Apertura 2017 y así cobró revancha.

Les falta título internacional

Ricardo Ferretti y Tigres perdieron la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Monterrey y sellaron su cuarta final internacional perdida desde que el ´Tuca´ llegó al banquillo de los universitarios por tercera ocasión en 2010.

Pese a que los felinos repuntaron desde el arribo de Ferretti, la primera oportunidad de lucirse en el plano continental fue en la Copa Libertadores de 2015.

Dicho título lo disputaron ante River Plate. La final de ida fue en el Estadio Universitario y terminó en un empate sin goles. Dicho encuentro tuvo cinco amonestados y se fue expulsado Marcelo Gallardo, entonces timonel de los Millonarios.

Para la vuelta, el destino no le sonrió a los mexicanos, pues River ganó 3-0 con goles de Lucas Alario, Carlos Sánchez y Ramiro Funes Mori. Aquél fue el primer desliz del ´Tuca´ en una oportunidad única para México y la Concacaf."Es muy duro y muy cruel. Aunque no olvido todo nuestro recorrido para llegar, pero desgraciadamente nos falta esta victoria. Esto se juega a unas pocas cosas, pero esta vez no cayó del buen lado", añadió, al recordar el tiro de Gignac al palo al final de tiempo reglamentario.

Da Nahuel la mala nota

Un muy mal perdedor resultó ser Nahuel Guzmán, al ser claro que no sabe aceptar la derrota.

Al final del partido, a la espera de que los felinos recibieran la medalla de segundo lugar, Miguel Layún acudió a cada uno de los rivales, estrechándoles las manos. Cuando estaba abrazado de Guido Pizarro, el portero Guzmán se le acercó por la espalda y comenzó a reclamarle y, hasta se dice que le dio un cabezazo. De inmediato, Pizarro separó a ambos jugadores, Layún pidió explicaciones y Nahuel comenzó a solicitar a las autoridades de la Concacaf que lo alejaran... No cabe duda, es un mal perdedor.

¡GOLAZO DE VIDA!

>André-Pierre Gignac, hizo un verdadero golazo que le dio a Tigres vida en la Gran Final de la Concachampions 2018-2019. Minuto 85, centro por derecha y Gignac se dejó caer a su costado para conectar magistralmente y vencer a Marcelo Barovero. El Gigante de Acero enmudeció porque los siguientes minutos fueron un infierno para Rayados.

¡GRÍTALO, DIEGO!

>El DT de Rayados, Diego Alonso, sacó todas las emociones contenidas al obtener la corona de Concachampions ante Tigres, con un festejo lleno de pasión y euforia. Justo al escuchar el silbatazo final, Alonso comenzó el ritual: salió corriendo con las manos en alto, gritó fuerte y mirando a la tribuna se unió al festejo de una afición delirante.

¡SÍ, SAN BAROVERO!

>El portero de los Rayados le quitó a Gignac el gol del descuento para Tigres. Al minuto 55, el delantero francés se levantó por los aires y conecto perfecto con la cabeza un centro del Chaka, sin embargo el portero argentino se lanzó con reflejos felinos y, abajo donde duele, sacó la mano derecha para desviar milagrosamente el esférico.

Repite Pizarro campeonato de Concacaf

Rodolfo Pizarro se coronó como campeón de la Concacaf Liga de Campeones por segundo año consecutivo, pues, durante la pasada edición del certamen, festejó con Chivas la obtención del mismo título.

Pizarro anotó un gol en la final de Concachampions en la que el 'Rebaño' se impuso ante los 'felinos', sin embargo no tuvo la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes, debido a que fue transferido a Rayados.

Con este título en las vitrinas de la institución albiazul, Pizarro vivirá por primera vez la experiencia de enfrentar a los mejores equipos del mundo en la justa mundialista.