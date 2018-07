Mónaco se interesa en Gignac, delantero de Tigres

Monterrey, México.

La publicación hecha en su página web afirma que Gignac fue "contactado por el AS Mónaco", que estaría interesado en ficharle si su delantero estrella, el colombiano Radamel Falcao, abandona el equipo.



"Feliz en México desde junio de 2015, André-Pierre Gignac no ha estado nunca tan cerca de retornar a la Liga 1 (Primera División de la Liga francesa de fútbol)", afirmó France Football, la revista que concede anualmente el "Balón de oro".



"Mónaco ha colocado a André-Pierre Gignac en sus objetivos para la temporada 2018-19 y existen contactos (), desempeñaría el papel de líder del ataque", aseveró la publicación.



Según la revista "si Radamel Falcao encuentra comprador, el ex jugador del Olympique de Marsella será una de las prioridades del reclutamiento monegasco".



France Football recordó que varios equipos de la liga china así como el AC Milan pretenden al delantero colombiano que podría abandonar el Mónaco.



Pero la revista francesa también indicó que Gignac también interesa a Los Angeles Galaxy y a varios de los principales equipos de la liga de Turquía.