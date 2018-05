Mon Laferte prefiere cantar Japonés que reggaetón

CIUDAD DE MÉXICO.

En siete años, Mon Laferte pasó cantar en bares pequeños a ganar un Latin Grammy. Esto lo ha logrado con un estilo que ella define como "música que huele a pasado" y sin caer en la tentación del reggaetón.

La cantante subraya que no se pelea con otros géneros musicales ya que su originalidad es lo que la ha llevado lejos.

"No es que quiera ir con la industria o contra la industria, sino que simplemente es lo que me sale ahora. No tengo nada en contra del género urbano, me parece que vivimos un momento histórico y revolucionario de la música y siento que todos como que odian un poco el urbano pero que también lo aman, hay una relación amor y odio", explicó.'

"Tampoco siento que mi música sea un gran descubrimiento, porque hago canciones populares. No estoy inventando nada, ya existe. Pero se distingue porque dentro de lo que se oye hoy, suena a pasado".

Con las mismas ganas, es que la chilena decidió apostar por cantar en japonés su tema "Antes de ti", idea que nació de su cariño por una película y que logró cantar con ayuda de una amiga.

"No sé hablar japonés, esa es la verdad, pero me ayudó una amiga con la pronunciación. Lo grabamos hasta que me salió, según ella, perfecto, yo le dije: ´dime porque yo no tengo idea´".