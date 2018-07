Molesto Tuca a pesar de triunfo de Tigres

La victoria sobre León no dejó del todo contento al técnico Ricardo Ferretti, quien aseguró que al final del juego pudieron haber sido empatados por las "babosadas" de sus defensas.

El lunes, en la tradicional conferencia de prensa del "Tuca", el timonel felino dijo que el sábado el León los perdonó al final y que por eso acabó discutiendo con sus jugadores, como se observó cuando regañó a Jesús Dueñas en dos ocasiones.

"Me molesté porque aflojaron al final y no nos empataron porque no quisieron, pero defensivamente estuvimos en los últimos minutos dando demasiadas ventajas, perdiendo balones en la salida y el León no aprovechó las 'babosadas' nuestras", dijo Ferretti.

Sobre Lucas Zelarayán, quien en las últimas semanas ha estado en la mira del Racing de Argentina, el "Tuca" comentó que es muy sencillo el tema del "Chino", pues sólo es cuestión que los agentes vengan y paguen la cláusula y se lo lleven, pero no así, regateando, como lo están haciendo.

"Él está tranquilo (Zelarayán), ahora está en buen nivel y él hace su parte. El equipo que lo quiera, pues es muy sencillo: que venga y pague la cláusula y si el jugador quiere que se lo lleve, pero cuando ya empieza a regatear ya entra un nerviosismo que no es", opinó.