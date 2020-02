Molestan a AMLO preguntas sobre feminicidios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró molesto por los cuestionamientos en torno al tema de feminicidio cuando se estaba anunciando la recuperación de 2 mil millones de pesos para labores del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).



En conferencia de prensa, luego de anunciarse la entrega de los recursos recuperados por la FGR y de plantearse preguntas al Fiscal Alejandro Gertz Manero sobre otros temas, incluido el de feminicidio, López Obrador manifestó su inconformidad.

"No quiero que el tema sea nada más el feminicidio, ya está muy claro que se ha manipulado mucho sobre este asunto, en los medios, no en todos, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa, este es el caso", expuso.

"Acaba de explicar el Fiscal exactamente lo opuesto a lo que se ha difundo y ha quedado completamente claro que nosotros vamos a proteger a las víctimas y, de manera especial, a la población vulnerable, a niños, mujeres, adultos, y que este es un Gobierno que procura la justicia, no vamos a hacer nunca nada en contra de los mexicanos, nunca, el asunto es que hay no un mal humor social, como había antes, ahora hay un buen humor social, donde están encorajados es en los grupos de poder que se sentían los dueños de México y que tenían mucha influencia en medios de comunicación convencionales, por eso sigo sosteniendo que son benditas las redes sociales".

López Obrador insistió en la importancia de informar sobre los recursos entregados al INDEP.