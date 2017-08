Molesta a Zidane sanción a ‘CR7’

Madrid, España

Cinco partidos de suspensión a Cristiano Ronaldo le borran la sonrisa hasta al optimista Zinedine Zidane. Ni tener el título de la Supercopa de España casi en la bolsa, luego del 3-1 sobre el Barcelona en el Camp Nou, aligeró al técnico francés.

“Zizou” lanzó la piedra y luego dribló los cuestionamientos. El DT del Real Madrid considera que existe algo extraño en la suspensión de cinco partidos a CR7, el primero por una expulsión rigorista y los otros cuatro por el empujón al árbitro, los cuales tendrá que pagar en la Liga.

“Estoy muy molesto porque al final no me voy a meter con los árbitros, pero cuando miras todo lo que pasó, pensar que no va jugar Cristiano cinco partidos con nosotros... puf, ahí pasa algo.

“Estoy molesto con esto, como todo el mundo, porque con pocas cosas es mucho castigo para él”, expresó Zidane.

Tampoco el recuperar a Luka Modric, ausente en la ida por lesión, cambió el ánimo de “Zizou”. La situación no es tan distinta en el campamento del Barcelona, un club que no se ha podido reponer a la partida de Neymar, que apenas fichó a Paulinho, y cuyo técnico Ernesto Valverde tiene muchas problemáticas como para detenerse a polemizar sobre CR7.

“No sé si es una sanción justa o no. No entiendo de sanciones. Voy flojo en Derecho”, mencionó.

El Madrid ya dio el primer golpe de este torneo al ganar la Supercopa de Europa al Manchester United y hoy tiene todo a favor para llevarse el segundo trofeo a sus vitrinas.