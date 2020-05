Molesta tras especulaciones

Ciudad de México.

A Hailey Baldwin le gustaría que la gente dejara de especular sobre su rostro.

La modelo, de 23 años, respondió a las personas que la han criticado por aparentemente tener cirugías plásticas, reportó Page Six.

"Nunca me he tocado la cara. Así que si vas a sentarte y compararme a los 13 años, y luego a los 23, al menos usa una foto natural que no haya sido editada tan locamente", dijo Baldwin en su cuenta de Instagram.