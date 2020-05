Molesta tras especulaciones

A Hailey Baldwin le gustaría que la gente dejara de especular sobre su rostro.

La modelo, de 23 años, respondió a las personas que la han criticado por aparentemente tener cirugías plásticas, reportó Page Six.

"Nunca me he tocado la cara. Así que si vas a sentarte y compararme a los 13 años, y luego a los 23, al menos usa una foto natural que no haya sido editada tan locamente", dijo Baldwin en su cuenta de Instagram.

Las críticas hacia la esposa de Justin Bieber surgieron cuando el cantante compartió su primera foto junto a ella, tenían 15 y 13 años, respectivamente, y diversos usuarios señalaron que la modelo se había sometido a algunos procesos estéticos como rinoplastia y rellenos faciales