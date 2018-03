Molesta su familia por su boda privada

Ricky Martin, que hace unos días sorprendiera a sus fans con una atrevida fotografía en Instagram, confesó que tras contraer nupcias con su pareja Jwan Yosef, tuvo problemas con su familia debido a que el enlace matrimonial se realizó de manera muy privada.

“La fiesta no fue muy grande, me he metido en muchos problemas con mi familia porque solamente estaban mis padres, sus padres, nosotros y la juez”, confesó en entrevista para Televisa espectáculos.

Sin embargo, el intérprete de “Fiebre” subrayó que en breve podrá limar asperezas con ellos, pues los planes para su boda siguen. “Ya vendrá la fiesta en grande, no se preocupen”.

Sobre su matrimonio, manifestó sentirse feliz y deseando que todas las personas puedan casarse con la persona que amen, sin importar el sexo.