Molesta empuja a mujer que hablaba con Jay-Z

Ciudad de México.

Con todo y que es la conocida por todos como "Queen B", Beyoncé no deja de ser mujer de carne y hueso y también puede llegar a perder la compostura. Aunque sea un poquito.

Ayer se hizo viral un videoclip que circula por las redes de la intérprete de "Irreplaceable" en la que se ve sentada junto a su marido, Jay-Z, como espectadores del tercer partido de la final de la NBA, entre los Golden State Warriors y los Toronto Raptors, efectuado el miércoles en el Oracle Arena de California.

LE GANAN LOS CELOS

El clip, dado a conocer por el canal ESPN, muestra que la pareja estuvo disfrutando de lo lindo en primera fila, a pie de cancha. En un instante, a Beyoncé le ganó el "celo" cuando Nicole Curran, la esposa del dueño de los Warriors, Joe Lacob, quien estaba sentada junto a ella, se cruza y entabla una breve conversación con el rapero y magnate.

Al inclinarse Curran para platicar, la también productora y compositora primero se hace la desentendida, pero conforme avanzan los intercambios de frases, se nota que el gesto de amabilidad se transforma en un disgusto total.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 ?? pic.twitter.com/6mmJuN8Odn