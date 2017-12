Molesta a campesinos la indolencia de líderes

Matamoros, Tam.

El abandono en que se encuentran los campesinos cenecistas por parte de sus representantes será castigado cuando el próximo año regresen a los ejidos a pedirles el voto para los candidatos del PRI ya que, asegura Mario Lucio Galván, “se les va a revertir porque nadie votará por ellos”.

Claramente resentido, el excomisariado del ejido 21 de Marzo en Matamoros, se refirió quienes actualmente dirigen el Comité Municipal Campesino, ya que, dice, “Iván (Garza Chávez) salió peor que Julián Alvarez, a quien tanto criticó porque nunca hacía asambleas mensuales ni rendía cuentas de los ingresos que generan los locales que se rentan, pero él mucho menos se preocupa por resolver los problemas que tenemos en el campo”.

Lucio Galván fue en su momento, uno de los comisariados que trabajó para que Iván Garza llegara a la dirigencia del sector campesino cenecista y asegura que las críticas que ahora le hace son con razón.

“Desde que lo pusimos ahí no ha hecho una sola junta, nadie sabe a dónde va a parar el dinero que ingresa, no sabemos que en la presidencia municipal abogue por nosotros porque a pesar de que es regidor, nomás no llegan las obras que se necesitan”, reiteró.

De lo que más critica es el hecho de que no alce la voz para exigir al gobierno federal la entrega de los apoyos prometidos, “porque el año ya se va a acabar, faltan unos cuantos días y que sepamos, ningún campesino ha recibido los apoyos, pero él no dice nada, sólo trabaja para él pensando en su futuro político porque desde que tomó posesión de su cargo se ha olvidado de quienes lo eligieron y ahora anda buscando participar en las próximas elecciones”.

MALA ACTUACIÓN

Por eso, asegura que la mala actuación que ha desempeñado al frente del sector se habrá de revertir.

Al rato, dijo, “va a empezar la política y es entonces cuando va a regresar a los ejidos para vernos la cara, a pedir el voto para los candidatos de su partido pero la gente está cansada y resentida y es cuando viene la nuestra, yo no puedo hablar por todos los compañeros pero muchos le van a dar la espalda y votarán por otros”.