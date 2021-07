Molesta a cibernautas

A finales de marzo cuando el actor difundió una disculpa pública hacia su expareja así como a "todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas por mi comportamiento", esto con el fin de cumplir uno de los puntos que implica la Suspensión Condicional de Proceso por el delito de Violencia Familiar Equiparada, del cual se declaró culpable.

REACCIONES DE ENFADO

Andrea Escalona, conductora del matutino, fue la encargada de entrevistar a Eleazar, en la conversación, Gómez habló del aprendizaje tras haber estado en prisión y de la nueva oportunidad de vida que se le presenta.

"No te voy a decir que no viví momentos difíciles, fue bastante duro, pero al final del día creo que una persona debe tener la fe de que las cosas van a salir bien. Hoy más que nunca me siento muy agradecido y muy bendecido por poder tener esta oportunidad de volver con la gente, de volver con mi familia, es maravilloso para mi, es muy lindo", expresó.

El actor, que en la entrevista estaba vestido completamente de color blanco, reconoció que su familia fue la fuerza principal en los difíciles momentos que estuvo en prisión, además, reconoció que fue a su madre a quien más extrañó.

"Nunca me sentó abandonado, siempre sentí la fuerza y el amor de mi familia, no al 100 por ciento, a un grado que no te puedo ni explicar".

Eleazar, quien prepara su regreso a la música con un tema llamado "Desde Cero", reveló que actualmente toma varias terapias y está enfocado a la meditación.

EN TERAPIAS

"Estoy tomando unas terapias, por mi parte también estoy tomando otras terapias; estoy muy metido en la meditación".

El actor confesó que cuando estaba en la cárcel sintió soledad y tristeza, y contó que rezaba todos los días, pues se considera un hombre de fe; además de eso, administraba su tiempo leyendo, escribiendo y haciendo ejercicio.

Eleazar deshabilitó los comentarios de sus nuevas publicaciones en Instagram. Las pasadas las ocultó. En esta imagen aparece con su hermana y su sobrino.

La entrevista de poco más de ocho minutos no fue del agrado de muchos usuarios, quienes externaron su desacuerdo tanto en la cuenta del programa de YouTube como de Instagram.

INCONGRUENTES

"Televisa y su doble moral, al jugador del América Renato Ibarra lo sacaron del equipo por golpear a la esposa y a este actor le abren las puertas para que se haga la víctima por su pasado como lo a hecho en otras entrevistas, en fin cuando aprenderá Televisa". "En mi opinión, no debe tener un espacio en televisión para tratar de demostrar algo que no es". "Me lo voy a perder, nada que tenga que ver con un feminicida debería ser promovido ni apoyado". "Me cae mal me decepcionó como persona a una mujer se re respeta lo que hizo mi está bien. Ahora viene hacerse la víctima". "Qué bueno que avisan para no sintonizarlos".

¿Cuánto dinero le costó a Eleazar Gómez obtener su libertad?

LA MUJER PARA ÉL

Antes de finalizar la entrevista Andrea Escalona cuestionó a Eleazar sobre lo que significa para él la mujer, y el actor de "Clase 406" y "Miss XV", respondió:

"Significa lo más importante que hay en el mundo, lo más, más importante, venimos de una mujer; para mí, mi madre y mi hermana, y todas las mujeres en sí, siempre han sido lo más importante en mi vida; la mujer es lo más bello que pueda existir en este planeta", finalizó.

LO ENTREVISTA

