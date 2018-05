Mohamed Salah enfrentará a su ídolo Zidane en Champions

Liverpool, Inglaterra.

El atacante no ocultó su admiración por "Zizou" y el respeto por los Merengues, aunque en la cancha de Kiev este sábado, serán 11 contra 11.



"El Real Madrid ha ganado el título más que ningún otro equipo: tres de sus triunfos han llegado en los últimos cuatro años, y sabemos que tienen mucha experiencia. Pero ahora nos lo jugamos todo a un partido, no a dos, y tenemos que estar concentrados y no pensar en nada del pasado. Al final somos 11 contra 11", declaró Salah a la UEFA, donde también destacó a Zidane entre sus futbolistas favoritos.



"Totti, Ronaldo el brasileño y Zidane. Mis ídolos eran tres futbolistas que eran totalmente diferentes de los otros en la forma de jugar".



Salah, autor de 44 goles esta temporada y 10 en Champions, ha formado un tridente de miedo con el brasileño Roberto Firmino (10) y el senegalés Sadio Mané (9) y parte fundamental de ello es la confianza que les brinda el técnico Jürgen Klopp.



"Hacemos siempre lo que nos dice, pero lo bueno es que nos da la libertad que queremos para hacer nuestro futbol. Les da confianza a los futbolistas para que hagan lo que quieran en los partidos, eso y te ayuda a ser mejor. Esa es su fortaleza. Todos estamos con muchísima confianza y por eso hemos marcado tantos goles. Ninguno es egoísta; sólo queremos ayudarnos el uno al otro".



La prensa española aseguró que Salah suspendió el Ramadán que realizaba desde el 16 de mayo para este viernes y el sábado de cara a la Final de la Liga de Campeones de Europa.