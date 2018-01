Módulos no deben cobrar conservación. Perciben presupuesto por cuotas de agua

Regional.- En base al convenio realizado entre la Comisión Nacional del Agua, con los usuarios del Distrito de Riego número 26 del bajo río "San Juan", cuando concretaron su transferencia, con las cuotas que las asociaciones civiles captaran por concepto del agua para riegos, tendrían el compromiso se realizar sus gastos administrativos y operativos.

Sin embargo, representantes de algunos módulos no están cumpliendo oportuna y eficientemente con las labores de conservación en drenes o caminos, y en algunos casos hasta piden dinero para realizar los trabajos que por normatividad les corresponden.

Sobre el particular, el jefe del distrito de riego número 26 del bajo río "San Juan", Armando Silva Escobedo, afirmó categórico que de acuerdo al convenio de transferencia entre usuarios y dependencia, los módulos tienen la obligación de conservar en condiciones adecuadas, la infraestructura y los drenes.

Para eso los agricultores pagan una cuota anual por concepto del agua, para tener acceso a los riegos y una infraestructura eficiente.

Podrían darse casos de que un usuario pueda aportar algún recurso por el uso de la draga u otras máquinas, si requiere de un trabajo y que todavía no le corresponda, pero esos son casos aislados.

Los representantes de los módulos deben realizar labores de conservación en donde se requiera, pues para ello disponen del presupuesto que reciben por la cuota de agua, puntualizó el jefe del distrito de riego número 26 del bajo río "San Juan", Armando Silva Escobedo.

No pueden andar cobrando o pidiendo dinero para efectuar alguna labor que están obligados a realizar, porque se trata de una asociación civil, creada para servir al sistema de riego y al módulo que les corresponde y los usuarios, no de una empresa particular.