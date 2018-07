Modric debe ganar Balón de Oro: Dalic

Moscú, Rusia

Zlatko Dalic, técnico de Croacia es directo. "Luka Modric debe de ganar el premio a mejor jugador de la Copa del Mundo.

"Los grandes jugadores, Messi, Cristiano y Neymar, ya se fueron. Aquí está Modric, con una gran temporada con el Real Madrid, ganó la Champions y ha dado un gran Mundial. Debe ganar el Balón de Oro".

No demerita a Lionel Messi: "Es el mejor jugador del mundo y Neymar puede estar muy cerca, pero ya no están. Los equipos no pueden depender de un jugador. Alemania, España, Brasil y Argentina se fueron muy temprano porque no hicieron juego de conjunto".

"Se habló mucho de las grandes estrellas, pero el Mundial tomó otro curso, esos jugadores ya están en sus casa o en la playa".

SIN PRETEXTOS

Por otra parte Dalic aseguró que el haber jugado tres tiempos extra, prácticamente un partido más que su rival en la gran final, Rusia, no es pretextos, irán por todo.

No están cansados: "Estamos bien preparados. No nos sentimos débiles, menos en los tiempos extra que hemos jugado, la clave es que nunca hemos dado por terminado un partido antes de tiempo".