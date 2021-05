Modificarán plano del área natural protegida

Es el acuerdo que se tuvo la última vez, que se iba a derogar, supuestamente en poco tiempo ya, nos quedaron de informar la semana próxima pasada pero no nos hablaron por eso venimos para ver cómo van* Alejandro Rodríguez de Leija, Representante de colonos de Constitución del 17

"Ya hemos estado en repetidas ocasiones pidiendo el apoyo del Gobierno del Estado para que nos den solución a un proceso que llevamos de una escritura global de veinte hectáreas que comprenden la colonia Constitución del 17", dijo uno de los representantes de la Constitución del 17, Alejandro Rodríguez de Leija, "la vez pasada que vinimos, sacamos un acuerdo que se nos iba a apoyar para hacer algunas modificaciones con una supuesta ubicación del terreno en un área natural protegida, y vinimos por esta respuesta pues quedaron de llamarnos".

Noticia Relacionada Exigen obreras más seguridad

Fue el 19 de noviembre de 1997 cuando se publicó el acuerdo gubernamental en donde fue declarada Área Natural Protegida una superficie de más de 30 mil hectáreas - 30,327-85-62.2199 hectáreas – entre los municipios de Victoria y Jaumave; la colonia Constitución del 17 se fundó alrededor del 2004 y consta de veinte hectáreas, de las cuales, una fracción quedó dentro del área natural lo cual ha frenado su regularización a lo largo de los años. Actualmente residen más de 600 familias sin acceso a los servicios básicos en dicho lugar.

"No se está reubicando a nadie ni nos vamos a reubicar porque estamos adquiriendo todo el terreno, no estamos buscando reubicación porque es nuestro hogar, por lo que estamos luchando es el acuerdo que se tuvo la última vez", recalcó Rodríguez de Leija, "que se iba a derogar, supuestamente en poco tiempo ya, nos quedaron de informar la semana próxima pasada pero no nos hablaron por eso venimos para ver cómo van".

Además, recordó que a pesar de que la Secretaría General de Gobierno no ha intercedido para que los titulares de la Notaría Pública número 071 destraben el trámite para la titulación de los predios, sí se han visto pequeños avances a lo largo de los últimos meses, "ahorita nada más es una derogación a lo que se está planteando de área – natural – protegida que no afecta a las veinte hectáreas que estábamos adquiriendo, pero que según era obstáculo para proceder a esta escritura global de las veinte hectáreas".