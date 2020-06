Modifican rutas ante protestas

Ante la advertencia de que continuarán los bloqueos viales organizados por agricultores sobre el libramiento Reynosa-Río Bravo, las oficinas locales de Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar) han definido estrategias para evitar atrasos en el envío de mercancía, tales como el uso de rutas alternas o el flujo durante horarios nocturnos.

El representante del gremio, Ramón García Garza, explicó que ayer pusieron a prueba los cambios, por lo que no hubo afectaciones. "Estamos monitoreando de forma constante a los medios de comunicación e incluso los mismos agricultores nos dan la advertencia, somos respetuosos de sus peticiones, por lo que nos preparamos con anticipación, entablamos contacto con los clientes, y así los proveedores buscan rutas alternas".

Reconoció que los días lunes, son muy importantes para sus afiliados, ya que llegan a cruzar hasta 2 mil 500 unidades tan solo por el Puente Internacional Reynosa-Pharr, por lo que ayer optaron por trasladarse en horarios nocturnos o de madrugada.

"Sabemos que no hay una hora estimada para los bloqueos y que van a continuar hasta que las autoridades les resuelvan, pero insistimos en que para los afiliados a la Canacar no habrá afectaciones porque vamos a planear nuestras rutas, aunque tenemos conocimiento de que ayer hubo trailers que esperaron varias horas, pero no forman parte de nosotros".

El bloqueo de los agricultores se realizó sobre la carretera Reynosa-Rio Bravo por lo menos durante 5 horas, prohibiendo el tránsito de particulares, transporte público y de carga en ambos sentidos.

Garza García dijo que este método de trabajo se mantendrá hasta nuevo aviso, aunque reconoció que en los meses pasados hubo quejas de los clientes por atrasos que provocaron algunos bloqueos en carreteras como San Fernando e ingresos a Monterrey.

"De ahí tomamos la experiencia de lo que debemos hacer y ojalá que los demás gremios también apliquen medidas alternas", concluyó.