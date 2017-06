Modificación a ley electoral va contra independientes

Reynosa, Tam.- Aunque todavía no sabe si va a participar en el próximo proceso electoral, Alfonso de León Perales, excandidato independiente, asegura que las modificaciones que se hicieron a la ley electoral, no benefician a nadie y es anti independientes.

Recientemente presentó una impugnación en defensa de sus derechos político electorales en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, después de presentarlo ante el Congreso del Estado.

“Una reforma a la ley electoral donde ellos aprobaron un precepto que impide a los participantes de la contienda pasada, los candidatos independientes, ser postulados por un partido político si no se afilia dos meses antes de que inicie el proceso electoral, obviamente están limitando nuestros derechos”, dijo.

Alfonso de León Perales, comentó que no sabe si en el proceso electoral que viene va a participar, pero que independientemente de eso no le deben quitar sus derechos.

“Yo no estoy diciendo que voy a ser candidato, de hecho, dije que me iba a retirar de la política, pero finalmente nadie me tiene qué decir lo que puedo o no hacer y menos de manera retroactiva”, expresó.

El excandidato independiente, dijo que va a esperar al resultado que den los tribunales, esperando que no se queden de brazos cruzados.