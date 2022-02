Modernizan esencia de 'Los Ricos También Lloran' con remake

"El tema central de la historia es que el dinero no compra la felicidad, ni la puede crear, pero ahora se le da mucha más importancia a la esencia de las personas, al amor, al núcleo familiar, los valores que te inculcan desde niño y que son los que hacen a la persona adulta.

"Se abordan las consecuencias de tus propias acciones, así como el valor de las segundas oportunidades que son válidas y necesarias, sobre las que tenemos que darnos a nosotros mismos cuando reconocemos nuestros errores y maduramos ante ciertas situaciones", afirmó Rulli en entrevista, que da vida al personaje de Luis Alberto Salvatierra.

En 1979, Verónica Castro encarnó el papel de Mariana Villarreal, ahora le toca el turno a Claudia Martín; su objetivo es transmitir la personalidad de una mujer fuerte, aguerrida, que no teme a nada, que, sin importar lo que suceda, nunca dejará de sonreír.

"Es una Mariana mucho más segura de sí misma, más atrabancada, que, como todos, también toma decisiones que no debió de haber tomado, creo que sí es muy apegado a la realidad. A pesar de cualquier adversidad ella nunca pierde la fe, ni la esperanza".

"Siempre pienso que los personajes nos escogen a nosotros, en este caso no fue la excepción, ya que llegó en un momento de mi vida en el que me enseña muchas cosas, la actitud que tiene ante la vida es impresionante, ella todo el tiempo está viendo al frente, aunque tenga tristezas y preocupaciones, no se detiene nunca, me identifico mucho con ella", aseguró Martín.

Ni Rulli ni Martín vieron las versiones pasadas, esto para no casarse con algún estereotipo o imagen ya establecida.

"Decidí no ver nada para no enviciarme o compararme, sobre todo porque son formatos muy distintos y actuados de manera diferente, intenté preparar una Mariana fresca que pudiera conectar con el público", dijo la actriz.

En su capítulo de estreno, el proyecto producido por Carlos Bardasano alcanzó los 4.1 millones de espectadores; cuenta con las participaciones de Guillermo García Cantú, Azela Robinson, Alejandra Barros, Víctor González, Fabiola Guajardo, entre otros.

La telenovela se desarrollará en 60 capítulos y se transmite de lunes a viernes, a las 21:30 horas, por Las Estrellas.

Se da otra oportunidad

A cinco meses de haberse divorciado del productor Andrés Tovar, Claudia Martín encontró en el actor Hugo Catalán una nueva oportunidad para disfrutar del amor.

Ambos participan en el mismo proyecto, Los Ricos También Lloran, fue gracias a éste que pudieron conocerse mucho más a profundidad, según contó la actriz.

Luego de haber hecho pública su relación, hace casi mes y medio, Martín aseguró sentirse muy feliz, incluso ya dio vuelta a la página al escándalo que vivió durante su separación; Maite Perroni fue señalada como la tercera en discordia en ese matrimonio.

"Estoy muy contenta, muy feliz, no puedo pedirle más a la vida en este momento.

"Hoy por hoy estoy en una posición, en un lugar mucho mejor, con mucho más luz, rodeada de personas que son positivas, que me aportan cosas buenas, tenemos que aprender eso, a detectar a estar en ambientes sanos, que te aporten, eso es lo que me está sucediendo ahora y aprender de lo pasado y dejarlo ahí", dijo Martin.

Versiones de antaño

Fue en 1979 cuando Verónica Castro y Rogelio Guerra hicieron pareja en la primera versión de "Los Ricos También Lloran", historia creada por Inés Rodena, que fue considerada la telenovela más exitosa de Televisa.

El melodrama regresó en 1995 como María la del Barrio, con Thalía y Fernando Colunga como estelares, y en la que destacó Itatí Cantoral como la villana Soraya Montenegro.