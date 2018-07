Modelo trans gana el certamen Miss Universo de España

Se trata de Ángela Ponce, de 26 años, quien hace historia al ser elegida la primera ganadora transexual del certamen.

Originaria de Cádiz, Ángela es una modelo profesional que ya ha desfilado para la Semana de la Moda de Madrid.



"Llevar el nombre y los colores de España ante el universo es mi gran sueño. Mi objetivo: ser portavoz de un mensaje de inclusión, respeto y diversidad no sólo para el colectivo LGBTQ sino para el mundo entero", declaró después de ser coronada.



Ángela ya había concursado anteriormente y obtenido el título de Miss Cádiz en el 2015.



La joven, que mide 1.77 y pesa 58 kilos, se impuso desde el principio como una de las fuertes favoritas para ganar el concurso, que se celebró en Tarragona.



"Mi vida ha sido difícil, ya que desde el primer momento que nací supe que era una mujer. Nada más me he operado algo que no me pertenecía, algo que no quería en mi cuerpo, y así como hay chicas que se operan el busto o la nariz, pues yo también tengo el derecho de estar en este concurso", había comentado respecto a las críticas.



No ha existido ninguna candidata transexual en Miss Universo. Lo más cercano sucedió en 2013 cuando Jenna Talackova concursó para representar a Miss Canadá, pero no logró su objetivo. Sin embargo, fue promotora para que se cambiara la ley que no admitía transexuales en el concurso.



"¿Yo fui la primera trans en ganar un concurso de belleza, pero también he sido la primera trans en desfilar en la Mercedes Fashion Week. Pero hay que seguir porque todavía existe gente muy conservadora dentro del mundo de la moda.



"Personas que me seleccionaban en los castings, pero una vez que descubrían que era transgénero, me echaban. Ser la primera en algo supone lograr muchos éxitos pero también muchos portazos", agregó la nueva Miss España, quien está lista para prepararse para obtener la corona de Miss Universo.



En el pasado, la representante de España en la competencia mundial del 2013, la modelo canaria Patricia Yurena, y primera finalista en Miss Universo, se convirtió en la primera miss en declararse lesbiana públicamente.