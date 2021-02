Modelo, empresaria y además legendaria

La buena recepción de las imágenes la hicieron participar, a los 17 años, en el concurso Look of the Year de la agencia Elite Model Management, que por ser finalista comenzó a representarla en Chicago.

No obstante, el modelaje aún no la enamoraba por completo, pues una vez que se graduó de la preparatoria comenzó la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Northwestern. Dejó los estudios para finalmente dedicarse por completo al mundo de la moda y, en 1986, se mudó a Nueva York para trabajar con la agencia Elite New York.

Las castañas también se divierten. Sus 1.75 metros de estatura, cabello castaño, medidas casi perfectas y ese peculiar y característico lunar cerca del labio llevaron a Cindy a convertirse en una de las modelos más cotizadas.

Su gran parecido con la modelo Gia Carangi le valieron el mote de "Baby Gia".

Para 1998, una década después de iniciar su carrera como modelo, Cindy Crawford llevaba más de 500 portadas de revista, entre ellas Vogue, Harper´s Bazaar, Elle, Cosmopolitan y Allure.

En 1990, apareció en la edición británica de Vogue con las modelos Christy Turlington, Linda Evangelista, Tatjana Patitz y Naomi Campbell, una imagen que se volvió icónica para el momento y que dio inicio a una nueva era en el modelaje.

UNA TOP MODEL

En enero de 1990, la edición británica de la revista Vogue lanzaba esta portada y con ella daba entrada a una nueva década y momento en el mundo de la moda.

El quinteto de maniquíes se convertirían, al paso de los años y con Claudia Schiffer, en las top models de los 90. Esas modelos que estaban en todos lados, en cada portada de revista y pasarela.

A lo largo de su trayectoria, Crawford ha modelado para las firmas más reconocidas: Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Calvin Klein, Ralph Lauren, Michael Kors, DKNY y Valentino.

Además, participó en campañas de Escasa, Óscar de la Renta, Balmain, Hermès, Revlon, Gap, Anne Klein, Halston y Liz Claiborne.

Como parte de su trabajo en publicidad, la modelo realizó campañas para Pepsi. Entre los comerciales en los que apareció estuvo el que se transmitió, en 1992, durante el Super Tazón.

En 2018, la modelo realizó un pequeño remake de aquella popular escena para otro anuncio de Pepsi.