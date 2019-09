´Mochan´ 20 mmdp en apoyo al campo

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2020, se tiene contemplado un recorte de 20 mil millones de pesos al campo . Olga Sosa Ruiz, diputada federal

Tampico, Tam.- Fuerte golpe a la economía de campesinos y ganaderos habrá para el 2020 luego de que se pretende la reducción de 20 mil millones de pesos para el campo mexicano dentro del presupuesto de egresos.

Olga Patricia Sosa Ruiz informó lo anterior y adelantó que sería el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria la que se verá más afectada ante estos recortes, además de que desencadenará problemas sanitarios ante el posible ingreso de ganado enfermo que no fuere detectado.

"El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2020, se tiene contemplado un recorte de 20 mil millones de pesos al campo, situación que pudiera generar afectaciones de seguridad nacional".

Mencionó que en el presente año se aplican 68 mil millones de pesos, el cual no fue suficiente para cubrir todos los programas.

Dijo que de no existir un apoyo verdadero al campo, definitivamente colapsará, "si no hay apoyo al campo mexicano, no comeremos. Esperemos recapaciten".

Reiteró que de darse esa disminución, el presupuesto para este sector sería de 48 mil millones de pesos, lo que podría detonar manifestaciones de campesinos a nivel nacional, pues son los más afectados, aunque con ello, la ciudadanía mexicana resentiría los embates de este recorte que se tiene en programado.