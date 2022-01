"Mobbing" y ciberacoso, una pesadilla laboral

Laura, a su vez, siente malestar desde que ingresa a la Uneme de Oncología y al paso de las horas la incomodidad se convierte en miedo: "¿Y si voy al baño y me toman más fotos? Carajo, no puedo ni verlos a la cara. ¡Qué impotencia!"

Y si Alicia se cruza con uno de sus compañeros en el checador, entra en pánico al escucharlo: "Ya te vi en bikini, invítame a tu departamento", o de plano: "Vamos al cinco letras". Ella no aguantó la presión y, una semana después de la entrevista con Proceso, pidió un permiso laboral de seis meses sin goce de sueldo. Esto, "en lo que hacen algo para protegernos", dice quedito.

Estas historias, relatadas por sus protagonistas (citadas aquí con un seudónimo) son parte de los 16 casos de acoso laboral, sexual, violencia digital y mobbing que doctoras oncólogas, nutriólogas, cajeras, empleadas de recursos humanos, asistentes de contabilidad y químicas viven en las instalaciones en Mexicali de la Uneme de Oncología, perteneciente al Instituto de Servicios de Salud Pública (Isesalud) del estado.

El 8 de diciembre, cuando se le preguntó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda si su gobierno cuenta con un protocolo para evitar la violencia digital en su administración, respondió que está prohibido todo tipo de violencia: "Estamos promocionando una convivencia pacífica y armónica".

"Pero ya la hay", se le replicó. "¿Tienes algún caso?", preguntó la gobernadora. "Sí", fue la respuesta.

"Que presenten la denuncia. No teníamos la información y las invito a que se acerquen a hacer la denuncia formal; con mucho gusto lo vamos a atender, están las puertas abiertas permanentemente para atenderlas. En el caso que comentan no he visto ni recibido denuncia", dijo la gobernadora.

No obstante que las denuncias se presentaron desde el 29 de septiembre, el problema aún no se resuelve. Más aún, los acusados de incurrir en estas prácticas iniciaron un proceso civil contra las mujeres por "daño moral" y "difamación". De modo que ahora la autoridad judicial está llamando a las denunciantes a "conciliar" con aquellos que señalaron de agresores antes de que el problema escale al ámbito penal.