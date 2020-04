Mitad de fallecidos tenían diabetes, hipertensión u obesidad, alerta Ssa

Ciudad de México.

De los 20 casos de pacientes que han fallecido (hasta el domingo) por Coronavirus 2019, la mitad padecía de hipertensión arterial, diabetes u obesidad, alertó la Secretaría de Salud.

Sin embargo, hay infecciones en todos los grupos de edad a partir de los 20 años, por lo que es necesario mantener la instrucción de permanecer en casa, puesto que todos somos vulnerables a enfermar.

Se detalló que hasta el momento, de las 20 personas que han fallecido, la mitad de estas tenían obesidad, la otra mitad con hipertensión y del total, 45% tenían diabetes.

"Obesidad, hipertensión y diabetes son las principales enfermedades asociadas a las muertes por Covid-19, comorbilidades que tenían las personas que fallecieron por esta enfermedad. Pero también 15% han presentado además de Covid-19 insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 5% tabaquismo y otro 5% inmunosupresión, ya sea adquirida por enfermedad o por fármacos", indicó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con la información que se dio a conocer la noche del domingo en conferencia de prensa, a partir de los 35 años de edad, se ha presentado cuando menos una defunción por Coronavirus en cada grupo, en su mayoría varones.

Las edades donde se ha concentrado la mayor parte de los casos son en el grupo de 50 a 55 años, donde ha habido 5 defunciones; y después en mayores de 65 años, donde ha habido otras 5 defunciones.

"A pesar de que la gravedad de los casos se está dando en mayores de 65 años, todos nos podemos enfermar. Por eso todos nos debemos quedar en casa, también a los jóvenes nos pueden dar casos graves, no estamos exentos a pesar de no tener ninguna co-morbilidad.

"Cuando se pregunten salgo o no salgo, recuerden que el virus los estará esperando afuera. Si son jóvenes, puede que no les pase nada pero no olviden nunca que van a regresar a sus casas y podrán transmitir el virus a las demás personas", agregó.

A partir de los 20 años, la mediana de edad de 41 años con un rango de 0 a 88, lo que quiere decir que todos los grupos de edad están afectados al momento.

Mientras que el 86% del total de casos son ambulatorios y el 14% han requerido algún tipo de hospitalización; de las 117 personas que han sido hospitalizadas, 65% está estable, 30% está grave y 5% ha requerido de intubación.