´Miserable y repugnante´

Si hay algo que ha caracterizado a Mauricio Martínez en sus redes sociales, es no guardar silencio ante lo que considera injusto o criticable , como ha sucedido en esta ocasión, que ha manifestado su desacuerdo con Eduardo Verástegui, ante un mensaje donde hace pública su decisión de no vacunarse contra el Covid -19 e incitar a sus seguidores a seguir su ejemplo.

Respuesta que apoyaron sus colegas Raquel Garza y Claudia Ramírez, y Mauricio agregó que era mucho peor mezclarlo con la religión, sin contar que en 20 meses han muerto millones de personas por esta causa, y celebró que Twitter hubiera bajado el mensaje de Verástegui por incumplir con las reglas de esta red social.

"El mundo apenas sale adelante como para permitir que fanáticos religiosos pongan sus ideologías antes que la salud de las personas. VACÚNENSE", insistió el actor mexicano en otro tuit.

Para rematar, algunos usuarios de Twitter explicaron que tal vez el ex Kairo pensaba así, por tantos años de celibato, y el protagonista del musical de "On your feet!" agregó que también por no aceptarse como en realidad es, señalando que la gente ya sabía que se refería a su posible homosexualidad.

Mauricio Martínez tiene alrededor de cuatro años impulsando su carrera en Estados Unidos, por lo que vivió muy de cerca el momento más álgido de la pandemia en Nueva York, una de las ciudades más afectadas por este mal e incluso perdió algunos compañeros de trabajo durante estos meses, sin mencionar que él fue de los primeros en vacunarse, debido a que es paciente en remisión de cáncer.