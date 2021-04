Mis derechos políticos están intactos; "vinculación no es una sentencia": Maru Campos

En un mensaje posterior al término de la audiencia, Campos Galván aseguró que la vinculación no significa culpabilidad.

"La vinculación a proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al Ministerio Público, ni significa que se hayan confirmado sus acusaciones", dijo.

Noticia Relacionada ´Tomaban´ y circulaban en sentido contrario

Explicó que apenas comienza el proceso formal de investigación, y pasará tiempo hasta que se desahoguen las investigaciones en las que las pruebas presentadas serán llevadas por control judicial.

"Quiero dejarles muy claro que esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral, porque ahora hay una razón más para luchar para que las instituciones cumplan con su vocación y sirvan a los chihuahuenses, y no sirvan solo a la persecución que desde hace tiempo se desató en mi contra, desde el Gobierno del Estado y sus aliados políticos, construyendo artificialmente un caso que les permitiera continuar con la persecución personal y política en contra de una servidora y entregar el estado a Morena", enfatizó.

La candidata a la gubernatura agradeció las muestras de apoyo que ha recibido durante el proceso legal.

La candidata del PAN a la gubernatura y alcaldesa con licencia, María Eugenia Campos Galván fue vinculada a proceso por el delito de cohecho al concluir una audiencia que duró más de 42 horas y que previamente fue suspendida en al menos cinco ocasiones, debido a que la implicada obtuvo diversos amparos.

Luego de un diferimiento de última hora por la ausencia de dos testigos protegidos de la Fiscalía General del Estado, la audiencia de vinculación o no a proceso inició el martes alrededor de las 7:00 de la mañana y concluyó este miércoles al filo de las 10:00 de la noche, donde el juez determinó que existen suficientes evidencias para la vinculación a proceso de María Eugenia Campos Galván (PAN), María Ávila Serna (PVEM) y Rodrigo de la Rosa (PRI), exdiputados locales, implicados en la nómina secreta del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.