Miradas feministas

CIUDAD DE MÉXICO

La bandera de México, pero en rosa metálico y con la huella ensangrentada de una mano al centro, desfilando por las calles de Guadalajara junto a una enorme marejada de mujeres. Y en Toluca, decenas de jóvenes, madres e hijas, apiladas en el suelo, en silencio, emulando los cuerpos despojados de vida de aquellas hermanas cuya ausencia las ha movilizado. Estampas del histórico 8 de marzo que atestiguó el País este año, inmortalizadas por la lente de tres jóvenes fotógrafas feministas: Daniela Moctezuma, Alina Rojo y Montserrat Reyes, "LaShenka Mx". Todas ellas convocadas por la diputada Gabriela Osorio para mostrar su trabajo en el Congreso de la CDMX.

Y aunque si bien el arribo de la pandemia de SARS-CoV-2 obligó a posponer la inauguración de la exposición Sin nosotras para el mundo -originalmente agendada para el 17 de marzo, y aún sin una nueva fecha para abrir-, la difusión de sus fotos en las redes de las creadoras ha cumplido con el mismo objetivo: descentralizar el movimiento feminista a través de la fotografía, mostrando lo que ocurre en las marchas de otras entidades además de la CDMX.

"Estas marchas y el propio movimiento feminista son algo que ya llegó a toda la República Mexicana", celebra en entrevista Moctezuma, estudiante de comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), quien cubrió la marcha del 8M pasado en Toluca. "Aunque la lucha sea la misma y el objetivo y el ideal sea el mismo -con sus respectivas variantes, según el feminismo que cada quien practique-, nunca va a ser igual una marcha o una concentración en la Ciudad de México que acá en Guadalajara o en las periferias", opina, por su parte, Rojo, egresada de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Del Valle de Atemajac, en Zapopan, Jalisco.

Desde la cantidad de asistentes que deciden darse cita, el escenario ya es distinto. En la Capital del País, Reyes, fotógrafa documental independiente, se encontró con la marcha con más gente en la que había estado -80 mil, según estimaron las autoridades-, lo cual, admite, fue sorprendente y complicado. Su atención, inicialmente puesta en la inédita multitud reunida y sus elaborados carteles, pronto viró a escenas como los disturbios en el Eje Central, donde una de las marchistas pintó en el suelo con aerosol "ASESINOS" delante de una hilera de uniformadas del Grupo Atenea, o el momento en el que varias mujeres unieron fuerzas en el Zócalo y voltearon una camioneta entonando la sentencia antipatriarcal: "No se va a caer, lo vamos a tirar".

"Estos son actos simbólicos para el movimiento, de visibilidad, de decir: 'Mírenos, estamos actuando, ¡ya no más silencio!'", expresa Reyes sobre sus compañeras, quienes clausuraron aquella jornada corriendo y bailando alrededor de una gran fogata, tomadas de las manos y lanzando consignas. "A mí se me hizo un acto de una unión muy bonita. Fue un momento muy bonito, creo, para todas donde se nos quita el miedo. Yo lo disfruté mucho". En Guadalajara, contrasta Rojo, la marcha transcurrió de manera más apacible en cuestión de disturbios, aún con la presencia de manifestantes que no se habían detectado antes. "Esta ocasión, a diferencia del año pasado, ya hubo pintas, ya hubo contingentes radicales presentes, cosa que yo no había visto en ocasiones pasadas. "Yo me enfoqué en captar parte de eso, pero también parte de quienes no son tan radicales, pero sí muy claras en su objetivo y transmiten un mensaje a través de sus pancartas", comparte la fotógrafa tapatía, en cuyas capturas lucen carteles con un reclamo por todas compartido: "Nos están matando". Mientras que en Toluca, Moctezuma decididamente se concentró en aquellas mujeres que resguardan su identidad por protección, típicamente denominadas "encapuchadas"; muchas veces las menos visibilizadas al mismo tiempo que las más señaladas, considera. "Ellas son las que han logrado que estemos hablando del tema hoy en día a través de sus acciones directas totalmente justificables", sostiene.

"Algo muy interesante que pasó acá, en la marcha de Toluca, es que también muchas niñas iban encapuchadas. Yo lo vi como una fuerza otorgada a las niñas que decidieron marchar; decidir encapucharse no sólo por protección, porque son menores de edad, pero también para ser reconocidas como parte de esta célula dentro de la marcha que demuestra muchísima fuerza". CAMBIO DE MIRADA Ante el ímpetu separatista que han promovido cada vez con más rigor las mujeres en sus movilizaciones, las tres jóvenes fotógrafas son conscientes de la responsabilidad que tal situación les confiere al ser ellas quienes pueden registrar para la posteridad aquel momento desde el corazón mismo del movimiento. "Sí me tomo muy en serio el que 'eres la voz', que tu cámara, tus fotografías y tú eres la voz de ellas", ostenta Reyes. "Es una oportunidad de rehistorizarnos y contar nuestra historia entre nosotras, con una sensibilidad que nosotras vivimos y experimentamos, con las violencias que vivimos todos los días y que nos hacen entender a la compañera", define, por su parte, Moctezuma. Y es que, complementa Rojo, nadie mejor que ellas como mujeres para entender lo que están viviendo y registrarlo desde la empatía que pueden lograr con otras mujeres. "Yo no dudo que haya fotoperiodistas hombres talentosísimos; sin embargo, no es su lucha y no hay manera de que empaticen con una mujer porque un hombre nunca va a ser víctima de un feminicidio, empezando por ahí", estima la tapatía. Todo esto, manifiesta Moctezuma, conlleva también un compromiso, un llamado a reflexionar sobre su manera de fotografiar, en un esfuerzo por desaprender formas en que se les enseñó a hacer foto desde una mirada masculina. Así, continúa, se pueden transmitir las historias que están siendo importantes dentro del movimiento, además de privilegiar la seguridad de las asistentes de las marchas y conceder el verdadero valor que tienen quienes, usualmente bajo una lente prejuiciosa y condenatoria, han recibido esa etiqueta de "encapuchadas". "Yo personalmente repruebo mucho que se les llame 'encapuchadas', como si fueran qué. Son mujeres que están en esta lucha, y cada una vivimos una lucha distinta; ahora sí, como dice el dicho: 'Sólo quien carga el morral sabe su contenido'", destaca Rojo. "Representan mucho de lo que es esta lucha, aunque seguido haya discusiones de que 'ellas no me representan porque vandalizan'. Tal vez ahorita no lo entiendes, pero con el pasar del tiempo, mientras más te involucras, más vas entendiendo el por qué, las formas, las causas". Reyes misma, la más joven de las tres fotógrafas, relata haber transitado por esta senda. "Al principio yo decía: No las juzgo, pero tampoco las defiendo. Me mantenía neutral. Pero poquito a poco, al ir conociendo, irme metiendo, estudiando este movimiento, justo, generas esta empatía y a lo mejor tu pensamiento va cambiando", expone. "Lo menos que podemos hacer, como compañeras de lucha, es darles su lugar, ya que los medios se han encargado de satanizarlas tanto", refrenda Rojo. Y resulta casi indiscutible que en este cambio de mirada, en las fotógrafas capturando y compartiendo otros momentos de las marchas, radica el enorme poder de convocatoria de las movilizaciones más recientes. Darse cuenta que no todo es violencia, confrontación y odio, sino que existe un ambiente completamente diferente al que por años ha figurado en los medios de comunicación, devino en el más multitudinario 8M. "Lo que sucedía muchas veces con los fotógrafos es que fotografiaban ese momento de la marcha que a la gente le gustaba ver para contradecir al movimiento feminista, el momento de agresividad", señala Moctezuma. "Entonces, cuando las fotógrafas empezamos a viralizar otros aspectos de las marchas, otras mujeres se dan cuenta que éstas no son como los medios las han planteado. Que en las marchas también hay momentos de vulnerabilidad, de llanto, de felicidad, momentos en que las chicas van gritando, cantando, bailando incluso; muchos momentos de risa y otros con un poquito más de seriedad, sobre todo si marchan los familiares de las víctimas de feminicidio". En la marcha de Toluca, por ejemplo, esta convocatoria masiva dio lugar a un encuentro entre generaciones, pues muchas mujeres fueron acompañadas por sus mamás, "mamás marchando por primera vez", enuncia Moctezuma, con una cierta alegría que pronto es ensombrecida al recordar la causa por la que estas madres se han sumado al movimiento. "Creo que cuando vives en el estado que ocupa el segundo lugar en feminicidios, pues en algún momento tenía que pasar. Todas vivimos muy de cerca esta violencia de género que se da en el Estado de México", condena.

RECLAMO A ARAU

A pesar del monumental trabajo que Daniela Moctezuma, Alina Rojo y Montserrat Reyes "LaShenka Mx", junto con todas las demás fotógrafas que cubrieron de forma única, en primera fila, las marchas en México por el Día Internacional de la Mujer, las imágenes que circularon de forma viral ese día y los siguientes fueron, absurdamente, de un hombre: Santiago Arau. Tomas aéreas del paso de los contingentes junto a la Alameda Central o congregándose previamente en el Monumento a la Revolución; la gran marejada morada, apabullante, cual brotes ambulantes de jacarandas, desde la posibilidad estética que la altura brindaba. Un trabajo encomiado desde el arte, pero considerado una total falta de respeto por quienes insistentemente solicitaron a los hombres abstenerse, dejarle el momento a ellas para que fotografiaran a sus propias compañeras. "También existen estas mujeres que manejan y hacen registro con el dron. Sin embargo, como que se sigue privilegiando la mirada masculina que ni siquiera está dentro del movimiento, está completamente lejano a todo lo que estaba sucediendo, pero fue lo que se viralizó", lamenta Moctezuma. "Creo que habla mucho de que en cierto momento a nosotras como fotógrafas también se nos llega a dudar de las capacidades, sobre todo en cuestión de fotoperiodismo", apunta. "Me parece que se le sigue dando importancia a lo que un hombre tenga que decir respecto al movimiento feminista antes que a la propia mujer que estuvo ahí". Reyes, en tanto, recuerda que el llamado había sido enfático en que ellas podían cubrir perfectamente la marcha y hacer tomas muy buenas; "no necesitábamos la presencia de hombres fotógrafos para opacar". "Son muy buenas (las fotos de Arau), pero él tiene un buen equipo y todas las facilidades para hacer esa foto. "Yo creo que no era necesaria la presencia de los hombres como medios, porque también yo estaba haciendo fotos e incluso llegó un fotógrafo con un lentesote y una súper cámara y me roba la foto", reclama Reyes. Para Rojo, que las imágenes de Arau se impusieran en las redes sociales fue, en parte, porque incluso entre ellas mismas se llega a desconocer la labor iconográfica que hacen otras mujeres. Afortunadamente, agrega, muchas compañeras suyas reaccionaron compartiendo las fotografías hechas por mujeres desde el interior de la marcha. Un contrapeso a la sistemática desigualdad de este gremio. "Santiago tiene mil y un maneras de tener mayor alcance, y me parece una imprudencia que incluso en esta marcha estuviera presente cuando lo puede hacer en 100 eventos más sin necesidad de ir ahí. "Siento yo que es hasta irrespetuoso de su parte porque no se trata de si estás adentro o si estás fuera (del movimiento). Finalmente, ¿qué me dice a mi que él no está lucrando con eso? Y con la lucha no se lucra", subraya Rojo.

VIOLENCIA EN EL ENCIERRO

Con las diferentes manifestaciones que fueron allanando el camino para el 8M, además del significativo festival Tiempo de Mujeres, en donde resonó la Canción Sin miedo de Vivir Quintana, y el posterior paro nacional de mujeres del 9M inscrito bajo la consigna "Un día sin nosotras", el movimiento feminista adquirió gran fuerza y se posicionó con primacía en la agenda nacional. No obstante, lo que entonces parecía apenas una amenaza latente, el Covid-19, terminó por cobrar la vida de, hasta el momento, más de 58 mil mexicanos, y se convirtió en la prioridad principal del Estado, arrebatándole la atención a todo lo demás. "El arribo de la pandemia redireccionó la atención que se había generado al movimiento feminista", afirma Moctezuma. Al menos, añade Rojo, la atención que entonces tenía en los noticieros y medios impresos. "Sin embargo, creo que en redes sociales existe una gran concentración de información y atención a este tema.

Definitivamente, muchas colectivas feministas se encargaron en seguir dándole una importancia y atención al tema para que éste siguiera 'vigente' en redes sociales, y así fue", precisa la fotógrafa tapatía. "Entiendo que no toda la gente tiene acceso a éstas y, por ende, cree que el tema ya fue; pero muchas otras mujeres saben que no, y otras tantas este tiempo de pandemia han tenido la oportunidad de tener más acercamiento con el tema, así como más información, no sólo la que muestran los medios tradicionales". Como noticia, reitera Reyes, el movimiento fue opacado y, hasta cierto punto, olvidado. "Aún así, el movimiento feminista ha continuado de pie toda la pandemia", remarca. "Los diferentes gupos feministas han tomado distintos espacios digitales para continuar la lucha que se había dado en las calles; ahora, de manera digital, se han logrado hacer acompañamientos, asesorías e incluso 'marchas', como el movimiento digital que se dio con el uso del hashtag #NosotrasTenemosOtrosDatos", detalla Moctezuma. Esto último resulta de vital importancia, pues se habrán perdido los reflectores, pero la violencia de género continuó y no sólo eso, se vio exacerbada por el periodo de encierro de la cuarentena. Y en lugar de recibir apoyo certero y estratégico por parte de las autoridades, las mujeres se toparon con el desdén de un Presidente que en más de una ocasión ha afirmado que tal incremento en los casos de violencia doméstica es falso, aún cuando figuras de su Gabinete, como la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofrecieron datos puntuales al respecto. "Es reprobable que el Presidente busque minimizar esta problemática negando su existencia. No porque no lo veas o no estés viviéndolo tú, significa que no es real o no está ahí", califica Rojo. "Considero que es una irresponsabilidad negar hechos que son comprobables, y que la misma negación es una forma de ejercer violencia de género", critica, por su parte, Moctezuma. "Sabemos que ser mujer en México es un peligro, y es importante no olvidar que esta violencia aumenta cuando las mujeres son obligadas a convivir y compartir espacio con los violentadores". Las fotógrafas, quienes durante esta contingencia han redirigido la mirada hacia ellas mismas, haciendo un trabajo más personal e introspectivo, consideran que la fotografía misma juega un papel importante para erradicar esa violencia que padecen las mujeres en casa. "La fotografía visibiliza mucho de lo que se cree inexistente.

Una imagen es capaz de decirte mucho de tu entorno y dónde estás o está parada mucha gente; claro que puede contribuir a combatir la violencia, empezando por crear conciencia seguido de generar empatía. Una fotografía registra la realidad de alguien para que otrxs puedan conocerla, y creo que ese es el primer paso para darle voz y peso a las víctimas", dice Rojo. "Como fotógrafas, tenemos una responsabilidad con aquello que decidimos retratar y congelar en imagen; lo que decidamos compartir en redes tendrá un impacto en la persona que lo vaya a mirar desde su dispositivo. De esta manera, tenemos que plantear la responsabilidad y la sororidad como eje rector de nuestro trabajo y, a través de estos dos valores, buscar crear contenido que mande mensajes que sean útiles a la situación de violencia que actualmente viven muchas mujeres", sintetiza Moctezuma. Una labor que, además, mantiene vigente el movimiento, que lo desvincula de una fecha en el calendario para tenerlo siempre presente, con algo tan sencillo como capturar el imprescindible papel de las mujeres en la vida cotidiana.

"Retratar el trabajo de la mujer en la Ciudad de México, cualquier tipo de mujer, es el trabajo interesante que a mí me llama mucho la atención. Darle el papel a la mujer, reconocerle el trabajo y la gran importancia que tiene en todos los barrios. Ese es mi proyecto siempre", defiende Reyes. "No importa que no sea 8 de marzo, así sea septiembre, sea diciembre, sea junio, el mes que sea, todos los días estamos luchando y trabajando en erradicar violencia, en ser más conscientes, en empatizar con otres, y generar un cambio. Porque no va a ser de la noche a la mañana, pero sí puede que lo logremos más rápido si trabajamos diario en él", concluye Rojo.