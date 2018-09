Mirada íntima a su vida familiar

Los Ángeles, California

La casa Sotheby's exhibe en Los Ángeles (California, EU.) un avance de la subasta que hará el 4 de octubre con más de 300 objetos que pertenecieron al actor Robin Williams y su esposa, Marsha, una colección que ofrece una mirada íntima a la vida familiar del célebre artista, fallecido en 2014.

"Lo que es excitante e interesante es que se trata de objetos que la familia escogió y con los que crecieron en su hogar", dijo Nina del Río, vicepresidenta de Sotheby's, sobre esta colección titulada Creating a Stage: The Collection of Marsha and Robin Williams.

"Esta muestra ofrece una mirada íntima a la vida familiar de Robin Williams frente a la imagen pública que creó a través de su carrera", señaló Del Río mientras mostraba uno de los grandes atractivos de la subasta: un cuadro de Banksy titulado Happy Choppers, realizado en 2006, que podría alcanzar un precio de 600 mil dólares.

Entre los objetos a subasta hay una gran colección de recuerdos cinematográficos relacionados con la carrera de Williams, como sus Globos de Oro por Mork and Mindy, Good Morning Vietnam, The Fisher King y Mrs. Doubtfire (valorados en unos 20 mil dólares cada uno).

También se podrá adquirir el puñal que empleó en Hook y un cuadro que aparecía en una de las escenas clave de Good Will Hunting, pintado por el director de la propia película, Gus Van Sant. de Robin Williams