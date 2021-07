Mirada a polémica entrevista con BBC

A continuación, una mirada al impacto que tuvo la entrevista:

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

La princesa Diana, quien ya estaba separada de su esposo, el príncipe Carlos, dio una entrevista a la BBC en 1995 en la que dijo que el matrimonio había fracasado porque Carlos, de entonces 47 años, seguía enamorado de su antigua amante, Camila Parker Bowles, de entonces 48.

Diana, quien tenía 34 años, dijo que se sintió devastada cuando se enteró en 1986 — cinco años después de su boda — que Carlos había reanudado su relación con Camila. Dijo que se sentía tan deprimida que deliberadamente comenzó a lacerarse en una busca desesperada de ayuda.

"En el matrimonio éramos tres, así que estaba un poco atestado", dijo Diana.

¿CÓMO SE VIO LA ENTREVISTA ENTONCES?

La entrevista con el ahora vilipendiado reportero de la BBC Martin Bashir fue ampliamente vista como la respuesta de la princesa a la confesión televisada de su marido en 1994 de que se había desviado de sus votos matrimoniales.

Diana dijo que estaba destrozada cuando se enteró de la infidelidad de Carlos, y que el descubrimiento la llevó a una sensación de fracaso y a una "bulimia desenfrenada".

Aunque la pareja se había separado en diciembre de 1992, las revelaciones de la princesa conmocionaron al público y despertaron la simpatía de millones de británicos. El tabloide The Sun reportó un aluvión de llamadas, 75% de ellas a favor de Diana, tras la emisión de la entrevista de 55 minutos.

Diana reveló que Carlos pidió la separación y dijo que ella no quería divorciarse debido al impacto que eso tendría en sus hijos. Pero, agregó: "Obviamente, necesitamos claridad en la situación... Espero la decisión de mi esposo sobre el camino que vamos a tomar".

Después de la entrevista, la reina Isabel II recomendó que la pareja se divorciara rápidamente. El matrimonio se disolvió legalmente al año siguiente.

¿POR QUÉ FUE TAN IMPORTANTE?

La entrevista marcó la primera vez que Diana ofreció su versión de los hechos en la que fue apodada "la guerra de los Windsor", dijo Ed Owens, del libro sobre la familia real y los medios de comunicación "The Family Firm: Monarchy, Mass Media and the British Public, 1932-53". El ahora famoso comentario sobre las tres personas en el matrimonio dejó en claro que Carlos había sido infiel durante mucho tiempo, casi asegurando el colapso de su matrimonio.

"También fue un punto de inflexión en la forma en que los medios reportaban sobre la monarquía, porque los periodistas buscaban cada vez más 'primicias' que pudieran arrojar luz sobre los elementos disfuncionales de la vida de la familia real que solían ser ocultados de la vista pública", dijo Owens.

"Del mismo modo, otros miembros de la realeza han utilizado desde entonces la entrevista individual 'reveladora' como una forma de contar su lado de la historia", agregó Owen.

El experto citó la autodestructiva entrevista del príncipe Andrés de 2019 con la BBC sobre su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y la entrevista que el príncipe Enrique y su esposa Meghan le dieron a Oprah Winfrey este año.

¿CUÁLES FUERON LAS SECUELAS?

Como resultado del divorcio, Diana perdió muchos de sus beneficios reales. Dos años después de la entrevista, la princesa murió en un accidente automovilístico en París mientras ella y su acompañante eran perseguidos por paparazzi.

Sus dos hijos, el príncipe Guillermo y Enrique, han dicho que ven una relación directa entre las tácticas engañosas que se usaron para lograr la entrevista de la BBC y la muerte de su madre.

Princesa Diana.