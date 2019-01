MIRA HACIA EUROPA

Guadalajara, Jalisco.

Rafael Márquez ha llevado su carrera como mucha franqueza, y en esta ocasión no es la excepción, pues aceptó que no piensa quedarse mucho tiempo en el Atlas.

El techo como directivo para Márquez es Europa, y con los Zorros está aprendiendo lo más que se pueda. Entiende que aprender de su carrera como futbolista es lo mejor que puede tener al alcance.

"No, la verdad no es mi idea, y cuando tomé este cargo también fui muy franco en ese sentido: de quedarme mucho tiempo en Atlas. Sí me gustaría obviamente derrochar toda la experiencia que he tenido, sobre todo a futuro de las futuras generaciones que vienen desde abajo.

"Para que puedan tener una idea, un aprendizaje, para que puedan tener un mejor desarrollo y así tener mejores futbolistas y mejores seres humanos el día de mañana, pero idea también es pensar como lo fui como futbolista, pensar a lo grande, emigrar a Europa y hacer algo importante allá, de aquel lado", dijo Márquez.

Rafa asumió la presidencia deportiva iniciado el torneo pasado, pero de cara a este Clausura 2019 fue cuando estuvo al 100 por ciento detrás del armado del equipo.

"Es algo nuevo para mí, estoy empezando desde cero, me estoy capacitando, tratando de aprender todo lo que se vive día con día en lo deportivo, en lo administrativo, tratando de poner mi granito de arena, obviamente para beneficio de la institución", afirmó.