Ministro de la SCJN responde a Obrador

"Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen", señaló el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La carta fue enviada en respuesta a otra misiva en la que el presidente López Obrador solicitó al ministro Zaldívar que inicie una investigación sobre la gestión del juez Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones por la concesión de la suspensión provisional en un amparo contra la reforma eléctrica.

Alista iniciativa contra secrecía

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que alista una iniciativa de ley en la que se establezca que en investigaciones en donde estén involucrados servidores públicos no exista la secrecía y el expediente sea público.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que no se puede mantener en sigilo o en secreto estas investigaciones argumentado el debido proceso.

"No debe haber fueros ni privilegios para servidores públicos. Una de las cosas que estoy proponiendo, y voy a convertirla en iniciativa de ley, es de que en el caso de servidores públicos no haya secrecía, que se conozcan los expedientes, que no se argumente de que por el debido proceso no se pueden dar a conocer las investigaciones", aseveró.

"Siempre se habla de los derechos humanos, pero si se trata de un servidor público que violó derechos humanos, porque la corrupción es una violación a derechos humanos no tiene por qué mantenerse en sigilo o en secreto. Cuando se trata de un asunto de los ciudadanos, entre particulares es otro asunto, es otra cosa, pero servidor público ¿cómo no debe saber el pueblo?", agregó.