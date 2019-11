Miniso: por qué es la nueva joya de C. Slim

Ciudad de México.

Miniso se ha convertido en un referente mundial entre las tiendas de variedades de bajo costo. Conoce más sobre esta firma, acusada de ser una 'imitadora cultural', en la que Carlos Slim ha decidido invertir.

Miniso es una marca de diseño japonés, pero de capital chino: la compañía fue cofundada en 2013 por el diseñador nipón Miyake Junya y el empresario chino Ye Guofu. Al no cotizar en bolsa, no está obligada a hacer pública su información legal ni financiera. El corporativo o sede central de "MINISO Co., Ltd." está registrado en el distrito comercial Ikebukuro, del barrio Toshima de Tokio, Japón. Sin embargo, la mayor parte de sus operaciones están en China.

La marca llegó a México de la mano de los hermanos Eduardo y Ricardo Tishman, junto con Enrique Smolensky, fundadores de las tiendas de bisutería de bajo precio BFashion, las cuales inclusive se han reconvertido en sucursales de Miniso. En diciembre de 2016 abrió la primera sucursal de Miniso México en Galerías Coapa, en la Ciudad de México.

Miniso se inspira en la cultura japonesa, específicamente en las tiendas de descuento de 100 yenes, cuyo origen se remonta al periodo de gobierno Edo o Tokugawa (1603-1868), cuando se vendían artículos para el hogar a precios asequibles. Su modelo comercial se asimila al de la cadena japonesa Daiso, compañía fundada en 1977.

La mayoría de la oferta de Miniso es china, desde artículos de papelería, objetos para viajeros, cosméticos, juguetes, peluches, utensilios para el hogar, hasta tecnología. La empresa sostiene que 80 por ciento de su diseño es de Japón, Suecia, Dinamarca, Singapur, Malasia, China, entre otros. Sin embargo, se estima que alrededor de 85 por ciento de sus productos son elaborados en China y cerca de 15 por ciento son manufacturados en regiones vecinas, como Taiwán.

Miniso cuenta con más de 3 mil 500 tiendas en más de 80 países, incluyendo naciones como Estados Unidos y Brasil. Ahora, su meta es tener 10 mil tiendas en 100 países para 2022, con un objetivo de ventas anuales de 15 mil millones de dólares. Sus ingresos globales alcanzaron 750 millones de dólares en 2015, mil 500 millones en 2016, mil 800 millones en 2017 y 2 mil 500 millones en 2018.

En México, la marca arrancó en diciembre de 2016 con dos tiendas y se expandió gracias a una alianza con Fibra Uno para abrir establecimientos en sus centros comerciales. Actualmente cuenta con un centro de almacenamiento y distribución en Tepotzotlán, Estado de México, tiene operaciones en 24 estados, llegó a 150 tiendas en agosto de 2019 y busca cerrar con 200 unidades este año. Su competencia más cercana en el País, Mumuso, cuenta con 46 sucursales.

El ticket promedio en Miniso es de 243 pesos. A nivel global, la mayoría de sus precios oscilan entre 1 y 30 dólares (entre 19.61 y 588.30 pesos, al tipo de cambio del 12 de noviembre). La compañía logra ofrecer precios asequibles gracias a que cuenta con su propio departamento de diseño, suministro de materiales a gran escala y producción competitiva. Su modelo de negocio se define como "three high, three low": alta eficiencia, tecnología y calidad, y bajos precios, costos y márgenes de ganancia por producto.

También destaca la rápida rotación de su inventario, de 21 días en muchos casos. Ofrecer varios de sus productos en cantidades limitadas, y algunos con licencias de marcas como Marvel o Hello Kitty, crea una experiencia de "búsqueda del tesoro" que estimula a los clientes a comprar o a regresar a las tiendas