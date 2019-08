Minimizan las pintas que sufrió el Angel

Ciudad de México.

El cierre del Ángel de la Independencia forma parte de la restauración que llevan a cabo diversas autoridades en los principales monumentos de la Ciudad de México, y no por los grafitis realizados durante la manifestación "No me cuidan, me violan", aunque por ello acelerarán dichos trabajos.

"Esto que ocurrió (pintas) es algo que evidentemente nadie preveía y lo vamos a atender de manera integral al proceso que venimos arrancando. (Los monumentos a) Colón y Cuauhtémoc ya están tapiados, y hoy le tocaba al Ángel, y coincidió", apuntó el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real.

Durante una conferencia realizada en el Ángel de la Independencia a propósito de los daños hechos a éste y otros monumentos la víspera durante dicha manifestación, el funcionario capitalino precisó que la cerca instalada es para montar el andamiaje que han acordado todas las instancias para concluir con los estudios y tener certeza de qué se le va a hacer a la columna.

Suárez del Real comentó que las labores de restauración llevarán el tiempo necesario que se dictamine, tras realizar el estudio por parte del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el restablecimiento de este monumento.

Mencionó que será el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) el que lleve a cabo los trabajos técnicos indispensables para revertir las afectaciones por pintas en la Columna de la Independencia y otros inmuebles.

DAÑOS POR $1 MILLON AL METROBUS

El Gobierno de la Ciudad de México informó que tras los actos vandálicos a la estación Glorieta Insurgentes, del Metrobús, los daños ascienden a un millón de pesos que serán cubiertos por una aseguradora, si bien el servicio se reanudó la mañana de este sábado.

A través de un comunicado detalló que tras 12 horas de trabajos del equipo operativo conformado por más de 150 personas, se logró rehabilitar la estación de la Línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero, para reanudar el servicio este mismo sábado.

"Los daños fueron únicamente materiales y ascienden a más de un millón de pesos, que incluyen la estación y unidades vandalizadas. El costo será cubierto por la aseguradora del sistema", sostuvo el Metrobús.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que por estos hechos hubo 17 lesionados, 14 de estos policías, dos reporteros, uno de ADN 40 y otra de Milenio, así como un bombero; seis de los heridos fueron trasladados al hospital.

En cuanto a los daños materiales se contabilizan la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metrobús, las estaciones Copilco, Insurgentes y Balderas del Metro, pintas en el edificio sede de la dependencia capitalina.

Así como aproximadamente 25 vehículos dañados en el estacionamiento "Cama de Piedra" de la Secretaría de Seguridad, entre ellos una camioneta Pickup, 10 motopatrullas, 10 vehículos particulares y cuatro patrullas Charger.