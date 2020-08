Minimiza Trump crisis sanitaria en EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, necesita impulsar su imagen, de cara a las elecciones de noviembre. Sin embargo, una entrevista que concedió el lunes en la noche lo puso en el ojo del huracán, por minimizar la cantidad de fallecidos por la pandemia de coronavirus.

En la entrevista con Axios, Jonathan Swan le habló de la crisis sanitaria que ha causado en el país el Covid-19, con 4 millones 727 mil 879 casos y 155 mil 814 decesos.

"He ido a sus mítines. He hablado con su gente. Lo aman. Lo escuchan. Escuchan cada palabra que dice. Le creen cada palabra. Así que cuando lo escuchan decir, 'todo está bajo control. No se preocupen por usar cubrebocas', es decir, estas son personas, muchas de ellas son mayores".

Trump le respondió con una pregunta: "Cuál es su definición de control?", y defendió que la situación "está bajo control".

Swan insistió. "¿Cómo? Mil estadounidenses están muriendo diario". Y la respuesta de Trump fue "están muriendo. Eso es cierto. Y... es lo que es. Pero eso no significa que no estamos haciendo todo lo que podemos. Está bajo control en la medida en que puedes controlarlo".

Trump aludió a la proporción de muertos respecto de los casos confirmados, en vez de la proporción de muertos respecto de la población estadounidense, una cifra mucho más reveladora dado que, de acuerdo con CNN, aunque la de Estados Unidos representa menos de 5% de la población mundial, da cuenta de 25% de muertes globales por el Covid-19.