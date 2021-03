Minimiza acusaciones de Meghan

En un extenso artículo en el Mail on Sunday, el ex presentador televisivo afirmó que otras personas que se han casado con miembros de la realeza han recibido un escrutinio similar.

Piers Morgan insistió en que Meghan Markle no ha recibido un trato "peor" por parte de la prensa que el que obtuvieron la Princesa Diana y otros miembros de la realeza, después de que ella sugiriera que el racismo que supuestamente ha soportado por parte de la Familia Real ha hecho que su experiencia sea incomparable .

"Meghan no tuvo ´peor´ tratamiento mediático que otras novias reales como Diana, Fergie, Kate, Camilla o incluso esa otra divorciada estadounidense que agita la monarquía, Wallis Simpson", escribió Morgan.

"Pero ella es la primera en afirmar que la prensa negativa ha sido motivada por el racismo, y es una acusación muy peligrosa de hacer con tan poco respaldo".

Markle habló sobre las diferencias en su experiencia con los medios durante su entrevista a principios de este mes con Oprah Winfrey.

"Grosero y racista no son lo mismo. (La Familia Real) también ha tenido un equipo de prensa que oficialmente los defiende, especialmente cuando saben que algunas cosas no son ciertas. Y eso no sucedió para nosotros ", dijo Markle respecto al trato hacia ella y su esposo, el Príncipe Enrique.