Mina intentó suicidarse por el acoso de su compañera

Mina, cantante de K-Pop e integrante de la agrupación AOA, publicó a través de sus redes sociales una serie de fotografías en donde confesó que varias veces intentó quitarse la vida debido al acoso y hostigamiento que sufría por parte de su compañera Jimin.

La cantante surcoreana posteo nueve publicaciones en su feed de Instagram en donde se observa una imagen de color negro y en la descripción explica el acoso que vivió durante más de 10 años por parte de su compañera de trabajo, Shi Ji-min.

También subió una fotografía de su muñeca, la cual tiene marcas de cortaduras y en dicha imagen explicó que el miedo pudo más que ella en muchas ocasiones, hasta llegar al punto de atentar contra su vida.

"Esta es una novela que da mucho miedo de decir. Hice el tratamiento de cicatrices 4 veces, pero incluso ya no recuerdo a mi hermana, me vuelvo loca todos los días... sufro todos los días pero tengo que salvarme", escribió.

Una de sus publicaciones fue dirigida para la agencia musical de la cual formaba parte la agrupación, en donde Mina expresaba que por mucho tiempo les hizo saber el acoso que recibía por parte de Shin Ji-min y ellos nunca hicieron nada, en el texto traducido se lee lo siguiente:

"Mi sueño ya no se podrá realizar, verdad? Pero si eres una persona mala y espero que tampoco alcances los tuyos. A pesar de mi estado emocional y de no poder abrir los ojos correctamente... Desde que tenía 21 años he estado tomando medicina secretamente y así he vivido gracias a mi hermana Shin Ji-min, a pesar de que yo le dije a FNC (empresa musical) nunca me quisieron escucharme, y ahora Jimin está tranquila", expresó.

Incluso Mina agregó una conversación que sostuvo con la agencia musical, en donde demostró que ella pidió ayuda pero la agencia no creía en ella.

Mina compartió en la descripción de una de sus imágenes que ha tomado cartas en el asunto y ha puesto una denuncia en contra de su compañera Ji-min; actualmente la girl group continúa en sus labores solo que con la participación de 5 integrantes.