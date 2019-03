Millones de jóvenes en marcha climática

Estocomo, Suecia

Millones de jóvenes se manifestaron en escuelas y plazas públicas en más de mil 700 lugares de más de 150 países en el "Friday for future" (Viernes por el Futuro), una gran marcha convocada por la activista Greta Thunberg a favor de proteger el medio ambiente.

Con consignas desde "No tenemos un planeta B", "No tenemos más tiempo", "Pequeñas acciones hacen la diferencia", "Todos por el clima, el clima para todos"; "Los gobernantes discuten, mientras la Tierra muere"; "No nos roben el futuro" hasta el "Todos con Greta para salvar el planeta", los jóvenes reclaman actuar para detener el calentamiento global y el cambio climático.

Thunberg, nominada para el Premio Nobel de la Paz 2019, encabezó la concentración en defensa por el clima en la plaza Mynttorget, en el centro de Estocolmo donde miles de estudiantes se reunieron frente al parlamento.

"Hemos venido aquí para que los políticos y los que están en el poder presten más atención a la protección del ambiente", dijeron algunos de los estudiantes reunidos en Mynttorget.

"La gente nos dice que tiene la esperanza de que los jóvenes van a salvar el mundo, pero no lo vamos a hacer. Simplemente no hay suficiente tiempo para esperar que crezcamos y tomemos el control", por ello éste es el momento para actuar, pidió Thunberg.

Miles de jóvenes, denominados por algunos como la "Generación Greta", marcharon con pancartas en Alemania, Finlandia, Francia, Luxemburgo, India, Hong Kong, Italia, España, Corea, Filipinas, Sudáfrica, Suecia, Vanuatu, Nueva Zelanda, Italia, Estados Unidos, Colombia, la lista es casi interminable.

Los alcaldes de París, Milán, Sydney, Austin, Filadelfia, Portland, Oslo, Barcelona y Montreal se unieron en una declaración que tiene como objetivo escuchar las propuestas de los jóvenes sobre cómo abordar el cambio climático.

En Italia, los organizadores afirman que acudieron más de un millón de estudiantes en plazas púbicas de Roma, Milán, Turín, Nápoles, Génova, Bolonia, y Florencia , entras ciudades.

En Madrid los jóvenes se reunieron en la emblemática Puerta del Sol, donde exigieron a los gobernantes mejores políticas para preservar el medio ambiente y afirmaron que continuarán manifestándose cada viernes.

En Colombia organizaciones juveniles y medioambientales decidieron sumarse a la iniciativa "Friday For Future" en Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

A favor de la protección del medio ambiente se sumaron cientos de estudiantes de Hong Kong , en especial de primaria y secundaria, quienes mientras marchaban hacia la sede del gobierno coreaba consignas como "¿Qué queremos? ¡acción! Para proteger el clima ¿Cuándo lo queremos? Ahora!" y "La tierra no pertenece a nosotros, que pertenecemos a la Tierra!".

Berlín, Alemania.

Hong Kong, China.