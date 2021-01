Millonario divorcio

Ciudad de México.

Kanye West y Kim Kardashian negocian discretamente la disolución de su matrimonio con la abogada Laura Wasser.

El rapero, de 43 años, y la influencer, de 40, firmaron según el sitio Radar Online, unas capitulaciones matrimoniales en marzo de 2014.

Se trata de un documento que la pareja había rubricado dos meses antes de su unión en Florencia.

Según este acuerdo, en caso de divorcio Kim Kardashian recibirá un millón de dólares por año de matrimonio con Kanye West con límite de 10 millones de dólares.

JOYAS Y REGALOS

También puede conservar todas las joyas y regalos que le haya dado su ex marido y ser la beneficiaria de un seguro de vida de 20 millones.

Pero estas condiciones están ahora en entredicho, ya que hace seis años no eran tan ricos como los son ahora.

Las negociaciones en torno a este contrato prenupcial se desarrollaron sin problemas.

"Todo el procedimiento resultó ser muy simple y bastante pacífico", señaló el portal del diario español El País.

Kanye ni siquiera pensó que la pareja necesitaba un contrato y estaba dispuesto a darle a Kim acceso a todos sus activos financieros.

LA CUSTODIA

Un acuerdo que hoy parece obsoleto. En 2014, el cantante efectivamente tenía una fortuna de 100 millones de dólares contra 40 millones de dólares de su esposa.

Seis años después, la situación ha cambiado mucho. Kim Kardashian ahora posee 780 millones frente a los mil 300 millones de Kanye West.

Tendrá la pareja que negociar ciertos detalles que no aparecerían en su contrato matrimonial, como la custodia de sus hijos North (de 7 años), Saint, (5), Chicago (2) y Psalm (1).

PROPIEDADES

La pareja también está discutiendo sobre su propiedad en Calabasas, California.

West es el más rico de la pareja, sin embargo, gran parte de su patrimonio neto está vinculado a su empresa de ropa, sin liquidez.

Otra pieza clave de la fortuna del rapero está en su marca de zapatos, que es conocida porque cada par de zapatillas cuesta más de 200 dólares.

El valor de la empresa está vinculado a Adidas, que fabrica, comercializa y distribuye las deportivas. Forbes estimó en abril de 2020 que la marca tiene un valor de mil 260 millones de dólares.

Kim Kardashian puede tener menos fortuna que su esposo, sin embargo, cuenta con más liquidez y es menos dependiente de la tendencia de su marca, así como de los caprichos de sus consumidores.

SUS FORTUNAS

Al igual que West, la mayor parte de la fortuna de ella se encuentra en una marca con su nombre.

En octubre, Forbes estimó que la participación del 72 por ciento en su compañía de cosméticos KKW Beauty tiene un valor de aproximadamente de 500 millones de dólares.

Kardashian ganó millones de dólares tras 13 años de protagonizar Keeping Up With the Kardashian y su aplicación Kim Kardashian.

A esto se suma a su fama en Hollywood y varios trabajos de modelaje y patrocinio.

Sin embargo, su mejor día de llegó cuando vendió el 20 por ciento de KKW Beauty a Coty (el gigante de los cosméticos) por 200 millones de dólares en efectivo, durante el año pasado por 70 millones de dólares.

Además, en septiembre pasado, Kim presentó uno de sus proyectos empresariales más ambiciosos.

EMPRENDEDORA

Se trató de la firma Skims, una marca de moda basada en prendas que sirven para moldear la silueta, así como ropa interior y prendas que podríamos definir con la palabra menos Kardashian del mundo: cómodas.

La colección fue un éxito, agotando existencias en horas.

La pareja es propietaria de varias casas y tiene varias hipotecas; incluida la mansión ubicada en Calabasas, Los Ángeles, un condominio en Miami y dos ranchos en Wyoming.