Millie Bobby Brown y su lucha contra el acoso

Millie Bobby Brown es la estrella de la exitosa serie de Netflix Strangers Things y acaba de estrenarse en la gran pantalla con la película Godzilla: Rey de los monstruos. En 2018 recibió dos honores más infrecuentes para una persona que solo tiene 15 años, por mucho éxito que haya conseguido por su trabajo de actriz: fue nombrada la embajadora de buena voluntad más joven de Unicef y la revista Time la coronó también como uno de sus cien personajes influyentes del año a pesar de su corta edad. Su activismo contra el acoso escolar y en redes sociales la ha convertido en una estrella fuera de las pantallas y también en un ejemplo para muchos otros jóvenes que se encuentran en esta situación.

Ahora la actriz británica no ha tenido ningún problema en hablar de su propia experiencia con esta lacra social en una entrevista realizada por el actor Orlando Bloom para la revista Glamour UK: "Fui acosada en mi escuela en Inglaterra. De hecho fue una situación que me generó mucha ansiedad y problemas con los que aún me enfrento", ha contado Brown. "Las vidas de los jóvenes están cada vez bajo más presión, y yo quiero asegurarme en primer lugar de que los niños estén protegidos de la violencia y la explotación", continuó diciendo.

La intérprete que da vida a Eleven en la serie explica durante su charla con Bloom que enfrentarse a esta situación es el motivo por el que para ella es "extremadamente importante dar información sobre el acoso". Aunque ella afirma que los mensajes que recibe a través de las redes sociales suelen ser mayoritariamente positivos se muestra consciente de que tanto en acoso onlinecomo el acoso en general están causando cada vez más víctimas. "En la vida real y online, tuve que lidiar con situaciones que afectan a las personas y realmente me duele leer algunas de las cosas que se dicen. Quiero luchar contra la negatividad en las redes sociales, la he vivido, es como una enfermedad, es odio y es horrible", afirma Millie Bobby Brown que está especialmente empeñada en evitar que afecte a los niños.

La actriz nació en Marbella en 2004 de padres británicos, y la familia –tiene otros tres hermanos– se trasladó a un pueblo de Dorset cuando Brown tenía cuatro años. Todavía faltaban otros cuatro para que la niña se comenzara a interesar por la interpretación, ocurrió con otra nueva mudanza, esta vez a Orlando (Florida), y cuando su padre la matriculó en una escuela durante los fines de semana donde vieron sus dotes para la actuar, cantar y bailar. Según su padre, un agente inmobiliario llamado Robert Brown, Mille ha tenido "siempre mucha personalidad". Y ella reconoce con con su primer trabajo –comenzó haciendo audiciones para anuncios, películas y musicales– supo que "había nacido para esto". Tiene 18,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y por iniciativa propia o inspirada por otros, como el rapero Drake, lo cierto es que está empeñada en usar la fama que tiene sabiamente. "Me tomo mis responsabilidades en serio", ha dicho en más de una entrevista.

El gran cambio en su vida llegó en 2015 cuando participó en el casting de Stranger Things, se convirtió en una celebridad. En una entrevista en W el año pasado aseguró que no cree haber cambiado y que sigue poniéndose nerviosa. También desveló que su juguete preferido cuando era más pequeña de lo que es ahora, era un mircrófono: "Con él podía coantar con Zac Efron en High School Musical todos los días. Cuando le conocí, apenas pude hablar".

Ahora habla alto y claro sobre el acoso y la fragilidad de los más pequeños frente a él. Algo que ella conoce bien y a la que también tuvo que enfrentarse cuando por exigencias de su papel se vio obligada a raparse el pelo: "Por un lado fue genial, pero la cabeza rapada también resultó traumático. Tenía 11 años y la gente me miraba preguntándose si estaba enferma. Fue doloroso pero su actitud me enseñó cosas sobre la compasión. Al final, ser calva fue lo mejor que me pasó, ser diferente cambió mi vida. Me hizo querer inspirar a la gente", contó en la entrevista para W en la que apareció en su portada.