Militarización de frontera de EU no frena comercio

La frontera hacia los Estados Unidos se ha ido cerrando hacia los migrantes en el tema no nada más en esta administración de los Estados Unidos, sino también en la anterior . Mónica González García, legisladora

Cd. Victoria, Tam.- El anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de militarizar la frontera con México para impedir el paso de inmigrantes ilegales no ha frenado la dinámica comercial entre ambos países, aseguró la presidente de la Comisión de Desarrollo Industrial y de Comercio del Congreso local, Mónica González García.

“Hasta ahora no hemos visto una afectación directa por este tipo de declaraciones, hay cosas que se hacen en el otro país y que no nos afecta a nosotros, hemos visto una circulación normal en la frontera, en tema de maquiladoras no reportan ninguna situación que se estén deteniendo los productos ni las mercancías”, aseguró.

Fue el 4 de abril cuando el mandatario estadounidense ordenó la movilización de cuatro mil efectivos de la Guardia Nacional hacia la frontera sur con este país, asimismo inició la instalación de algunos tramos del tan prometido ‘Muro Fronterizo’, parte este de la política internacional que Trump ofreció como parte de su campaña presidencial entre 2016 y 2017.

González García dijo que hasta el momento no ha habido impedimentos para que se cumplan los compromisos comerciales contraídos con anticipación entre Tamaulipas y Texas, sin embargo sí apuntó que el flujo migrante ha sufrido un revés al concentrarse cada vez más ciudadanos centroamericanos en los municipios fronterizos mexicanos, “la frontera hacia los Estados Unidos se ha ido cerrando hacia los migrantes en el tema no nada más en esta administración de los Estados Unidos, sino también en la anterior”.