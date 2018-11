Miley Cyrus pierde su casa por incendio

Las llamas siguen ardiendo en el norte y sur de California (Estados Unidos) y las estrellas de Hollywood no están exentas de la catástrofe. En las últimas horas famosos como Lady Gaga, Guillermo del Toro y Kim Kardashian se han visto forzados a desalojar sus viviendas por la cercanía del fuego, mientras que otras como Miley Cyrus y Robin Thicke han lamentado la destrucción de las suyas. En momentos difíciles como los que vive el país estadounidense las celebridades se vuelcan en las redes sociales para contar sus experiencias y enviar mensajes de solidaridad y unidad.

La familia Kardashian están entre los que más han hablado. Tras ser obligadas a evacuar de sus respectivas residencias, Kim, Khloé y Kourtney Kardashian se presentaron el domingo en los premios People´s Choice Awards, donde aprovecharon la oportunidad de subir al escenario para buscar su estatuilla (Keeping Up With the Kardashians ganó como mejor programa de telerrealidad) para mandar un mensaje de apoyo y solidaridad a las víctimas. "Ha sido una semana realmente difícil en nuestra casa en Calabasas, Hidden Hills y para nuestros vecinos en Thousand Oaks y Malibú", ha señalado Kim Kardashian, tal como recoge la revista People. "Nuestros corazones se rompen por los horrorosos tiroteos y por aquellos que han perdido a sus seres queridos y a sus hogares, al igual que por los cientos de miles de nosotros que han sido evacuados por los devastadores incendios que se encuentran activos", ha añadido, refiriéndose también al tiroteo que dejó 12 personas fallecidas en Thousand Oaks, el pasado jueves, poco antes de iniciarse los fuegos en la región.

Pero aparte de lamentar la tragedia la empresaria de 38 años ha querido también destacar el "espíritu resistente" y "el heroísmo de quienes arriesgan sus vidas en las líneas del frente". "La acción es necesaria. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudar, algo tan simple como donar a las muchas organizaciones que recolectan suministros. Ninguna ayuda es pequeña", ha insistido. "Nuestro país es más fuerte cuando nos unimos, no podemos enfrentar la devastación solos. Debemos continuar ayudándonos mutuamente en estos tiempos difíciles", ha agregado la celebridad, antes de dedicar el premio a "todos los bomberos, a la policía y a quienes llegaron primero" por su trabajo. "Realmente apreciamos lo que han hecho por todos nosotros. Por favor, sigamos rezando por la seguridad de todos. Gracias", ha concluido.

Por su parte, el expadrastro de las estrellas de telerrealidad, Caitlyn Jenner, ha confirmado en su cuenta de Instagram que ella y su amiga Sophia Hutchins se encuentran fuera de peligro, a pesar de que su domicilio se haya visto en peligro por las llamas. "Pensando en todos los afectados, espero que todos estén a salvo también", ha escrito la campeona olímpica de 69 años en su perfil de Instagram.

Lady Gaga, cuya residencia aún se encuentra en peligro, ha hecho una llamada en su cuenta de Twitter para mantener la unidad en tiempos difíciles. "Pienso en todas las personas que están sufriendo hoy por estos abominables incendios y que lamentan la pérdida de sus hogares o seres queridos. (...) Todo lo que podemos hacer es rezar juntos. Que Dios los bendiga", ha publicado la cantante y protagonista de Ha nacido una estrella a sus más de 77 millones de seguidores.

Actores como Orlando Bloom y Jessica Simpson también han sido evacuados de la zona afectada y ambos han publicado mensajes de agradecimiento a los cuerpos de seguridad y llamamientos a la unidad en este momento crítico. "Gracias a nuestros valientes bomberos, por favor, manténganse a salvo", ha escrito el intérprete de El señor de los anillos.

El protagonista de 300, Gerard Butler, también ha dedicado algunas palabras de agradecimiento a las fuerzas de ayuda tras publicar una fotografía del lamentable estado en el que quedó su vivienda por el fuego. "Regresé a mi casa en Malibú después de la evacuación. Tiempo desgarrador en todo California. Inspirado por el coraje, el espíritu y el sacrificio de los bomberos. Gracias, departamento de Bomberos de Los Ángeles", ha escrito el actor en su cuenta de Instagram.

El cantante Robin Thicke ha tenido que lamentar la destrucción de la casa que comparte junto a su novia de 23 años, April Love Geary, y a su hija de ocho meses, Mia Love. Tras ser evacuados de la zona, la modelo ha publicado unos Stories en Instagram en los que se leía: "Nuestra casa ya no existe".

Miley Cyrus también se vio afectada por el incendio, pero prefirió recalcar los buenos momentos que vivió en su residencia. "Completamente devastada por los incendios que afectan a mi comunidad. Yo soy una de las afortunadas, mis animales y el amor de mi vida están a salvo y es lo único que importa ahora. Mi casa ya no se mantiene en pie, pero las memorias junto a mi familia y amigos se mantienen intactas", ha publicado la intérprete de Wrecking Ball a sus 75 millones de seguidores.

La llamada Casa Desolada (Bleak House) de Guillermo del Toro, donde el cineasta conserva más de 700 obras de arte originales y objetos de inspiración espeluznantes (ataúdes, calaveras...), permanece aún en peligro. Si bien el director de La forma del agua no vive en esa residencia, la considera su refugio y lugar de trabajo. "La Casa Desolada y la colección pueden estar en peligro, pero el regalo de la vida permanece", ha publicado el mexicano en su cuenta de Twitter.





Evacuated last night. Bleak House and the collection may be endangered but the gift of life remains. Thousand Oaks and Agoura are still in danger. Malibu is being evacuated.

— Guillermo del Toro (@RealGDT) 9 de noviembre de 2018





En una publicación en su perfil de Instagram, la cantante Raquel del Rosario ha revelado que hace tres días que fue desalojada de su vivienda, pero que ella permanece a salvo. "Hemos visto imágenes de tristeza y desolación, pero también de humanidad y heroísmo. Pase lo que pase, tenemos todo lo que necesitamos, el regalo de estar vivos. Gracias por todos los mensajes de cariño", ha compartido la canaria.

Otros que han perdido su casa han sido el músico Neil Young y la actriz Daryl Hannah (que se casaron hace pocos meses), tal y como explica Variety. No es la primera vez que Young sufre la devastación por el fuego: ya en 1978 se quemó otra de sus casas de Malibú, en la que había grabado algunos de sus discos, y uno de sus estudios de la misma zona ardió en 2007.

El Woolsey Fire, como ha sido denominado este incendio, ha quemado 33.600 hectáreas en una zona que incluye las ciudades de Malibu, Calabasas y Thousand Oaks, y ha forzado que se emitan órdenes de evacuación para 75.000 residencias de los condados de Ventura y Los Ángeles. No sólo son casas: entre otros, a su paso ha destruido el set de rodaje de Westworld, serie de HBO.

En paralelo a Woolsey, otro fuego en el norte de California se ha cobrado ya la vida de 29 personas, mientras que 100 aún permanecen desaparecidas. Según publica el Departamento de Bomberos del Condado de Butte (Calfire) en su cuenta de Twitter, este incendio bautizado como Camp Fire ha arrasado ya cerca de 45.000 hectáreas, 6.450 viviendas y 260 comercios. Estos dos fuegos, junto a otro más pequeño, también en el sur, han obligado a evacuar a 300.000 personas y suman al menos 80.000 hectáreas afectadas.

Los tres incendios activos en California han llevado al presidente estadounidense Donald Trump a culpar a las autoridades californianas de una "absoluta mala gestión" por los incendios y a amenazar con cancelar futuras ayudas federales."No hay razón para estos enormes, mortíferos y costosos incendios en California excepto que la gestión forestal es muy pobre. Miles de millones de dólares se dan cada año, con tantas vidas perdidas, todo por una absoluta mala gestión de los bosques", ha escrito Trump en su cuenta de la red social Twitter, el pasado domingo. "¡O se remedia ahora o no habrá más pagos federales!", ha agregado el mandatario.