Miles de personas son evacuadas tras explosiones en Ucrania

Más 12 mil personas han sido evacuadas de las localidades aledañas al arsenal número 6 del Ejército ucraniano, donde esta madrugada unas explosiones provocaron un incendio y la detonación en cadena de los proyectiles almacenados en sus instalaciones, informó el Ministerio de Emergencia de Ucrania.

Según el Estado Mayor General (EMG) de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que no descartó que el siniestro haya sido causado por una acción de sabotaje, de momento no se han producido víctimas mortales ni heridos.



El Primer Ministro ucraniano, Volodimir Groysman, quien acudió a uno de los lugares de acogida de los evacuados, llamó a los ciudadanos a conservar la calma y a no dejarse llevar por el pánico.



"Visité uno de los lugares para evacuados en la aldea Parafievka. Ya hay 18 de estos lugares. Me dirijo a la población: no hay que caer en el pánico. Permanezcan en estos lugares al menos 24 horas. Esto lo superaremos y si necesario reconstruiremos. La vida no tiene precio", escribió en su cuenta de la red social Twitter el jefe del Gobierno ucraniano.



La cartera de Emergencia indicó que medida extraordinaria de evacuación ha sido adoptada en un total de 38 poblaciones.



Según el EMG, la intensidad de las explosiones, que comenzaron a las 3:30 horas (tiempo local), ha comenzado a decaer.



El Presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, convocó a los responsables de Defensa y Seguridad para que le informen de la situación creada por las explosiones en el arsenal número 6, situado junto a la ciudad de Ichnia, a 100 kilómetros al noreste de Kiev.



La Fiscalía Militar de Ucrania inició una causa penal por negligencia en el cumplimiento del deber militar con resultado de graves consecuencias, delito que se castiga con hasta 7 años de prisión.



"Hubo dos explosiones simultáneas y poco después otras dos en el otro extremo del recinto. Esas explosiones provocaron el incendio", seañló el jefe adjunto del EMG, general Rodión Timoshenko, en una comparecencia de prensa.



Todo esto, agregó, indica que, posiblemente, haya sido un acto de sabotaje.



El general explicó que si las explosiones se hubieran producido durante el día, con gente trabajando en el arsenal, se podría hablar de otras hipótesis con más fundamento.



Según la prensa ucraniana, el arsenal donde se produjo el siniestro es uno de más grandes con que cuenta el país, ocupa una extensión de 628 hectáreas y contiene entre 130 mil y 150 mil toneladas de proyectiles, desde munición para armas ligeras hasta cohetes.