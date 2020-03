Miles de maestras pararán el lunes 9

¨Este es un día de reflexión más que de celebración, de análisis, de concientización también pero que debemos de ir más allá de concientizar a las mujeres, en general hay que concientizar a los hombres porque es con ellos con quien siempre se hace la indicación de que son los que generan la violencia, la discriminación.¨ Itzcalli Victoria Ansures Silva, presidente de la Comisión de Educación en Cabildo

Cd. Victoria, Tam.

Este domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer sin embargo no será sino hasta el lunes nueve de marzo cuando se llevará a cabo el paro nacional #UnDíaSinMujeres, en este sentido, la Secretaría de Educación dejó a criterio de los planteles escolares en la entidad decidir cómo se habrá de laborar ese día.

"La indicación fue para todas en general, sin embargo, sabemos que era decisión de cada uno, personal, y la mayoría sí está considerando o ya tomaron la decisión si ir o faltar, sin embargo, no dudo que vaya a haber escuelas en las que sí se vaya a laborar de manera normal", dijo la regidora Itzcalli Victoria Ansures Silva, presidente de la Comisión de Educación en el Cabildo local.

En el estado se cuenta con entre 58 y 60 mil trabajadores de la Secretaría de Educación de los cuales el sesenta por ciento son mujeres en áreas administrativas, de supervisión, intendencia y ante grupo, las cuales podrán no acudir a su lugar de trabajo ese día para sumarse al paro convocado a través de asociaciones feministas. Fue mediante el oficio SET/SEB/0430/2020 en donde la Secretaría dejó en manos de los directivos de los planteles educativos la manera en la que habrán de trabajar ese día.

"No es suspender labores la escuela, es que no vayan a laborar las mueres porque el acuerdo es que los hombres sí van, entonces no se puede hablar de una suspensión de labores", Ansures Silva mencionó que el objetivo no es afectar la jornada laboral ni la educación de los niños, "pero la mayoría va a sumarse, de hecho, la Secretaría envió un concentrado para llenarlo y desde el miércoles ya se debió haber tomado la decisión de quién sí va a tomarse el día y quién no".

BUSCAN GENERAR CONCIENCIA

El objetivo del paro nacional es el de generar conciencia en la sociedad en cuanto a la violencia de género y los feminicidios que han tenido un incremento importante en número de casos en, al menos, los últimos cinco años, "este es un día de reflexión más que de celebración, de análisis, de concientización también pero que debemos de ir más allá de concientizar a las mujeres, en general hay que concientizar a los hombres porque es con ellos con quien siempre se hace la indicación de que son los que generan la violencia, la discriminación".