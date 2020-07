Miles de familias son desalojadas

Jussara de Jesús nunca pensó que su familia viviría en una choza.

Pero el trabajo como estilista se esfumó después de que el nuevo coronavirus llegara a la metrópoli brasileña de Sao Paulo. No pudo pagar los 150 dólares al mes de alquiler de la pequeña casa donde vivía con sus tres hijos. Hace tres meses fueron desalojados.

Se mudaron a Jardim Julieta, una de las favelas más nuevas de Brasil. Con más de 800 chozas de madera y plástico, ya hay varios miles de personas que viven en lo que antes era un estacionamiento para camiones en una de las zonas más pobres de la ciudad.

"Ni siquiera teníamos los medios para construir la choza. Vinimos con algunas láminas de plástico", dijo De Jesús.

El creciente número de desalojos generados por la pandemia de Covid-19 en Brasil está empeorando un problema de vivienda que de antemano era grave en el país. Antes de la pandemia, las autoridades locales contabilizaban más de 200.000 familias que esperaban una vivienda adecuada en Sao Paulo, una ciudad de 12 millones de habitantes.

El grupo de derechos humanos LabCidade calcula que más de 2.000 familias han perdido sus casas en el estado de Sao Paulo desde marzo, y que otras 1.000 enfrentan el mismo riesgo en las próximas semanas. Es una cifra alta para un estado con 46 millones de residentes, aproximadamente la misma población que España.

Raquel Rolnik, relatora especial sobre vivienda adecuada de las Naciones Unidas y coordinadora de LabCidade, dice que se han producido desalojos similares en todo Brasil.

"Pronto veremos mucha más gente en las calles", dijo Rolnik a The Associated Press por teléfono. "No hay una política pública para manejar estos casos".