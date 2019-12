¡Milagro navideño!

Ciudad de México.- En 2019 se cumplieron 15 años del estreno de RBD y se especuló sobre su reencuentro. El año estaba por terminar y la posibilidad parecía cada vez más lejana.

De hecho, prácticamente imposible entre el embarazo de Anahí, la boda de Dulce María y los distintos compromisos laborales de los integrantes.

Sin embargo, parece que ocurrió un milagro de Navidad y la agrupación siempre sí se reunió.

Alfonso Herrera compartió una imagen mostrando el momento, la unión y el cariño que aún existe entre los miembros de RBD.

Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros , ni tiene signos de pesos , si no el reencuentro de los seis", dice el pie de foto.

Lo sabemos, hay poco que ver, pero es conmovedor.