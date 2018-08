Mila Kunis habla de la relación de Ashton Kutcher y Demi Moore

La actriz Mila Kunis no suele conceder demasiadas entrevistas. También a causa de que su ritmo de trabajo ha bajado: en 2016, 2017 y 2018 ha hecho apenas una película al año, lo mismo tiene previsto para el 2019. Sin embargo, estos días está charlando con alguno que otro medio por el estreno de su cinta El espía que me plantó, que protagoniza junto a la actriz y cómica Kate McKinnon (y que llegará a las pantallas españolas el próximo 17 de agosto).

Así, Kunis ha hablado en el podcast WTF con el cómico Marc Maron sobre su carrera, los arranques de su carrera en Los Ángeles y su pareja, el también actor Ashton Kutcher. Kunis y Kutcher, que habían trabajado juntos en los años noventa, se reencontraron en 2012 y entonces empezaron a salir juntos. Se casaron en el verano de 2015 y han tenido dos hijos, Wyatt, nacida en octubre de 2014; y Dimitri, en noviembre de 2016. Ahora Kunis ha hablado al respecto y ha querido defender el anterior matrimonio de su actual esposo.

Antes de empezar su relación con Kutcher, él estuvo casado con Demi Moore durante seis años, y anunciaron su separación en noviembre de 2011. A lo largo de su relación, tanto Kutcher como Moore fueron criticados a menudo por su diferencia de edad (cuando se casaron, en septiembre de 2005 y tras dos años de relación, ella tenía 42 años y él 27) y por las supuestas infidelidades de Kutcher durante su matrimonio, el primero para él y el tercero para ella, que entonces tenía tres hijas adolescentes.

Sin embargo, Kunis ha querido romper una lanza a favor de su marido. "Tenían una relación normal, real. Tenían tres niñas a las que criar. Era eso, una vida completamente normal", ha explicado ella. "Él era más joven, pero adoraba a esas niñas", comentaba Kunis con respecto a Rumer, Tallulah y Scout, las tres hijas que tuvo Moore con Bruce Willis. Según la actriz, Kutcher todavía tiene buena relación con las tres.

Además, Kunis ha asegurado que no quiere volver a trabajar con su ahora marido. Ambos se conocieron en los años noventa en el rodaje de Aquellos maravillosos 70, aunque entonces no mantuvieron ninguna relación. "Es una historia rarísima que nadie se cree, que es la verdad más verdadera que hay. No hubo nada entonces", ha contado Kunis. "Nunca habríamos estado juntos si no hubiéramos vivido lo que hemos vivido para convertirnos en las personas que éramos cuando volvimos a encontrarnos", ha asegurado.

Volver a reunirse en la faceta amorosa es aceptable, pero no en la laboral. "Probablemente eso es algo que no va a ocurrir", contaba Kunis en otra entrevista, esta vez en la NBC. "No puedo mirarle sin decirle: '¿Pero qué estás haciendo...?'. Es rarísimo", asegura. "En una escena con él fue cómo: 'Ehhh, te estoy viendo actuar'. Como si le pillara. Y él me miró y fue como: '¿Qué son esas caras que pones?'. Fue como: 'No, no podemos hacer esto. No podemos estar juntos en una escena' ".