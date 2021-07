Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, da positivo a Covid-19

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a la prueba de Covid-19. El directivo informó que en la tarde del 21 de julio se realizó una prueba PCR, de la cual obtuvo los resultados en la mañana de este 22 de julio.

"Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s", escribió en Twitter.