Mijares habla de su hija y el canto; estrena disco navideño

Apenas la semana pasada Lucerito, hija de él y Lucero, acompañó a su madre en un recital virtual y, a él, en su nuevo álbum "¡Feliz Navidad!", puesto a la venta hoy.

"Creo que si se va dedicar a algo de música, no sé si en producción o cantar, desde chica ella y José (su hermano) están acostumbrados a oír música, ella ha estado con nosotros porque nos gusta como canta, a ella le gusta a hacerlo, pero en ningún momento (el disco navideño) es su lanzamiento", explica.

"Ella está en su escuela, tranquila y gozando esto porque desde chica ha tenido que ver con los shows nuestros, yendo a grabaciones de su mamá en las telenovelas o de los 58 auditorios que llevamos con Emmanuel, ella ha ido a 54, 55, le gusta estar en las consolas, estar viendo si estoy bien parado o desafinado, diciéndome si desafiné o no", comenta entre risas.

"La Beba" lo acompaña, aunque sin aparecer a cuadro, en una videoconferencia. De pronto se oye que lo corrige en algo y él ríe.

"¿Ya ven? Así es", refiere feliz Mijares.

El cantante se encuentra promoviendo su álbum "¡Feliz Navidad!", música que no grababa desde hace más de 30 años, cuando en 1986 integró el concepto La Hermandad tocándole interpretar "Adestes Fideles".

Para el nuevo álbum invitó a sus compañeros de aquél disco, Yuri, Tatiana, Pandora, Denise de Kalafe, Oscar Athié y Daniela Romo y a otros como Joy y Natalia Oreiro para reversionar "Ven a cantar" y "Esta Navidad".

"Son canciones conocidas de la gente, hay un popurrí de villancicos, los clásicos, no estamos descubriendo el hilo negro, me uno a otros artistas que están sacando discos de Navidad, era algo que me faltaba y puedo decir que cada canción tiene un arreglo diferente, la sacaron de su zona de confort", destaca.

"Está difícil superar lo que hizo (La Hermandad), es un disco que siempre es el más vendido, lo que yo espero es que la gente lo disfrute", apunta.

Mijares reveló que en diciembre, previo a la Navidad, realizaría un concierto virtual con concepto sinfónico.