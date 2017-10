Miguel Herrera espera repetir la historia

Miguel Herrera lo sabe, y para este Apertura 2017 podría cumplir nuevamente la regla.



Ya no sorprende el paso de las Águilas cuando el "Piojo" está al mando. Los puntos caen, las victorias son constantes, el ánimo está en lo alto y el campeonato siempre es posible.



Por si fuera poco, ganar los clásicos se ha convertido en una sana costumbre, que hoy ya le hizo llevarse tres de tres. Y por si fuera poco, la última vez que eso sucedió, el América se coronó monarca del torneo.



En el Clausura 2013, las Águilas de Herrera rindieron a Cruz Azul, Chivas y Pumas. Al final del semestre levantaron su undécimo título.



El destino, el trabajo y la presencia de Miguel le allanan el camino a los de Coapa, que de entrada ya cumplieron el primer requisito; derrotar nuevamente a sus tres eternos enemigos.



"La verdad es que nos da gusto ganar, sacar los puntos y clasificar antes. Me parece que si se da (ser campeón), será una coincidencia. Hoy el equipo lo hace bien, concentrado, porque a pesar de que no se hace un buen partido con Chivas, ganamos. Y bueno, ojalá sé de esa coincidencia.



"Siempre uno trata de mejorar, si se dan las cosas igual de como pasó en 2013, pues será buenísimo porque entonces querrá decir que llegaste a la Final. La realidad es que todavía no estamos clasificados matemáticamente, pareciera que ya estamos, pero hay que sumar más puntos y empezar a apretar rumbo a la Liguilla", dijo el "Piojo" a CANCHA.



Para Miguel no hay mejor racha que el trabajo diario, justo para no dejar todo a la suerte.

"Siempre trato de superarme cada torneo que pasa, siempre trato de superarlo, pero bueno, hay que seguir trabajando para conseguirlo, esperemos cumplirlo éste.



"No soy de cabalas, lo único que hago es trabajar para dar los resultados", puntualizó.

El siguiente objetivo para las Águilas es alcanzar 30 puntos, o más, justo como en 2013, el año donde el idilio entre América y Herrera se hizo realidad.